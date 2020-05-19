林師傑傳被太太歐陽巧瑩連累　被TVB「政治打壓」無工開

剛播完嘅TVB劇集《十八年後的終極告白》中，飾演「吹水」一角嘅林師傑戲份不少，不過劇集多次宣傳活動都未見林師傑出現，有指係因為佢太太歐陽巧瑩去年約滿後多次發表政見，仲有意從政，拖累林師傑被公司冷待等約滿。

林師傑喺劇集《十八年後的終極告白》中佔戲不輕。（IG：@nostalgicoutlaw）

林師傑太太歐陽巧瑩喺《金宵大廈》播完後宣佈約滿退出幕前，轉往網上勇於發聲，話4年後打算參選區議員，仲話要推動香港大麻合法化﹗有指其出位言論連累老公林師傑「被政治打壓」，無論係拍劇定唱歌兩方面都未有新工作安排，暫時只剩《勁歌金曲》主持工作，傳出TVB有意冷待等合約期滿。

歐陽巧瑩約滿TVB後，於網上表示有意從政，又同老公林師傑一齊拍片。（IG：@t_a_m）

林師傑自第一屆《超級巨聲》入行，眨下眼經已入行超過十年，多年來最為人熟悉就係於處境劇《愛·回家》中木偶哥一角。消息人士指其實呢次TVB唔算係政治打壓，而係一直未有考慮捧林師傑，多年來都投閒置散，好似吳業坤當年扮棋都仲見到個樣，但林師傑就曾經喺17年尾，黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、邵珮詩、張寶兒跳唱《到此一遊》MV中，扮演完全見唔到樣嘅怪獸，真係扮完都無人知。

林師傑最為人熟悉就係《愛·回家》中飾演木偶哥一角。（影片截圖）

有幾多人知，呢隻怪獸就係林師傑？（影片截圖）