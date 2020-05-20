【後生仔傾吓偈】馮盈盈分享脫毛經驗：成世人未試過咁絕望

盈盈脫毛脫到懷疑人生。(影片截圖)

《#後生仔傾吓偈》真係一個無所不談嘅節目，最新一集以「傾條毛」為題，一眾後生女包括埋主持馮盈盈，都有大方分享自己嘅脫毛經歷。

佢話痛到好似被火燒咁。(影片截圖)

講到脫毛方法，即可使用剃刀，又可揀蜜蠟、脫毛膏、脫毛機、彩光脫毛或者係激光，馮盈盈講到大學時首次嘗試巴西式熱蠟脫毛（Brazilian waxing），感覺只得絕望兩個字！她表示曾經考慮過激光脫毛，但由於「特別部位無毛有時係個人喜好，又或者對方嘅個人喜好。」所以最終選擇激光，她說過程如做facial，入房後瞓低、脫褲、然後美容師會用雪條棒將暖笠笠嘅蠟均勻地抹上去好多毛嘅地方。「你會感覺到慢慢冷卻，由液體變固體，然後佢會突然間話『我嚟啦』佢撕走嗰下好似被火燒咁，我成世人未試過咁絕望同質疑自己嘅生存價值，望住個天花板想喊，點解做女人咁痛苦？」

欣茵揀激光脫光，但佢話要對住美護師腿張開真係好尷尬。（影片截圖）

而最近加入《學是學非》做「實習生」嘅陳欣茵，喺節目中亦有分享脫毛回憶。「我係做激光，驚到以後都唔再做，因為首先你要擘大隻腳 ，然後比嗰個人睇晒，我第一次已經勁尷尬，我成身出晒汗。剃完毛嗰人全日都懷疑人生。點解咁痛又唔舒服？我以後都唔會去。」講到好似貼錢買難受咁，點解仲要去脫呢？盈盈就話一為夏天船P，二為選美，除此之外，亦都可以為咗另一半。「但要睇嗰份愛有幾強烈同堅定，可唔可以麻醉到嗰份痛楚。」

最後仲搵埋後生仔感受下脫毛有幾痛……（影片截圖）