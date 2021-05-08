ERROR自肥企画︱四子極速上位廣告增　拆解獨門「騎呢硬銷大法」

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-08 18:45

久候多時，MIRROR終於開騷。第一場開始前，Star Hall場內突然傳來一陣尖叫聲，一望，原來是ERROR，難怪。 世界變了。 以前聽到ERROR，第一個反應是以懷疑中帶不屑的口吻說：唔係阿化？ 現在聽到ERROR，第一個反應是以興奮的語氣話：你睇，係ERROR呀！ 之不過……人紅自然廣告多？未必。眾所周知，商業社會裏，尤其是影視娛樂產業之中，吹水者為數不少，很多事情聽落極其認真，即將誕生，原來最終都只係煲冇米粥。所以老套都要講（兩）句：一日沒有簽紙確認／一日沒有製成品出街，任何事都只係得個講字，揭開底牌，更大機會是乘機抽水，叨別人的光。坦白講，人紅之後多廣告客戶飛埋身，只是聰明，不是贏家，因為正常人都會想得到呀！然而今時今日，社交網絡廣告有如恆河沙數，要做到蔚為風潮，成為Talk of the town，「品牌揸Fit人」就要有洞見、耐性和勇氣。 撰文：游大東

ERROR四子因為早前的「193與曾志偉隔空互寸」事件，加上現正熱播的《ERROR自肥企画》而人氣狂升，事實上，過去一段時間，四子的廣告代言已愈來愈多，曝光頻頻。（《ERROR自肥企画》劇照）

網絡熱潮從來無法預測，要深信邀請合作的藝人於不久將來（或一個唔該）在市場上有「升值」潛力，「品牌揸Fit人」憑信念與智慧，向對方伸出「友誼之手」。假若「黃金機會」終歸到來，藝人與經理人都會感激品牌的獨具慧眼，換來更長遠的合作。另一方面，雖然廣告「入屋」，但沒有人能夠保證推出之後能夠做到真正「三贏」，品牌建立正面形象（Good Branding）、藝人叫座力更強、受眾願意購買產品和服務，要做到這一點，廣告必須突顯藝人不同面向和潛力，於最短時間內令人記住。

翻查資料，ERROR自2018年12月出道至今，以不同組合（有時單飛，有時齊人）演出的硬照及短片廣告，計有高露潔、藍妹啤酒、ACUVUE隱形眼鏡、曼秀雷敦、樂敦、葡萄適、Dove防斷髮洗護髮系列、Zoflora消毒噴霧，以及戶戶送（Deliveroo）等等，幾乎清一色都是網絡廣告，而且內容創作上，「惡搞」與「踩界」的元素相當明顯，意思是：如果這些廣告由ERROR演繹會很「啱數」，假若落在其他藝人身上就會變得尷尬，甚至引起「公關災難」，相當Error（錯誤）。點解睇ERROR拍這些廣告會覺得開心？會否是我們心底裏一直覺得，ERROR未必孭得起大品牌？這種現實與期望之間的落差，就是驚喜所在。

「大膽」、「玩得」、「騎呢」、「踩界」絕對是ERROR四子在本地影視界的致勝之道。（《ERROR自肥企画》劇照）

用例子說明較易理解。比如高露潔的「全效專業牙齦護理牙膏」廣告（2019），強調產品是全部配方，但劇本創作上，卻套用電影中慣常見到的毒品交易橋段，買賣雙方於天橋底下見面，準備試貨！影像內容決定廣告格調，而後者又以藝人形象作為重要基礎，以此例而言，就算客戶願意接受廣告公司的意念，藝人和經理人那邊亦未必夠膽答應合作，因為故事容易引起負面聯想，博唔過，但由ERROR演出就很有喜劇效果了。

在DOVE的廣告中，除了肥仔外，阿Dee、保錡和193分別要扮牛油果、荷花和金盞花。（YouTube截圖）

做下把呢？也不是人人都接受得了。比如Dove的「日本植萃洗護髮系列」（2019），廣告模仿日本綜藝節目的呈現手法，講述肥仔跟女主角佩男野外約會期間，突然遇上大風吹，佩男披頭散髮，長裙也吹起，女神形象盡失，大發雷霆。為安撫佩男，肥仔變身魔術師，令女神重拾飄逸秀髮，靚晒！但想深一層，四人組合，只有肥仔正常出場，其餘三位都要做花和牛油果，經理人會否接受這種角色設計？

另一方面，講明是賣廣告，真正的主角──品牌產品，傳統上，一定要拍到有幾靚得幾靚，但如果跟ERROR有關就冇所謂。就以周四晚（6／5）播出的《ERROR自肥企画》第四集的「ERROR遊詐詭」為例，肥仔遭ViuTV Buddy推落潤滑劑與水溝成的「紫色池水」後，「格仔導演」Mike立即拿出ULOS的產品出來讓肥仔洗面，之後阿Dee拍攝《ERROR流忍者》期間遭欺騙，使出「鳳凰不死鳥」時竟跌入兩米深地洞，而用來墊底的，竟然是卡樂B熱浪薯片！

高露潔是其中一個最早邀請與ERROR合作品牌，大膽到以模仿電影中的毒品交易情節來推廣產品。（YouTube截圖）

這些品牌推廣方法故且可以稱為「ERROR限定怪銷大法」。

說穿了，ERROR在當今影視界的成功生存之道，在於他們擁有只此一家的「騎呢吸引力」，四子岩岩巉巉，卻似泥膠，可以搓圓撳扁，揑成品牌需要的模樣，可以是單純扮嘢，亦可以是「惡搞」，更可以是扮有型，表演範圍很闊，但關鍵是，品牌需要理解一點：ERROR喜歡扮嘢、享受不同類型的踩界演出，透過經驗累積，成功收服觀眾，有別於傳統電視廣告，觀眾只有單向接收的情況，網絡世界上，網民同樣都有塑造藝人的影響力，因為他們明白ERROR的市場定位，反過來「容許」四子「亂噏廿四冇嚟正經」，如果「品牌揸Fit人」深明此理，而不是單純盲撐，善用ERROR的特質，糅合於廣告中，才叫做「識玩」，次次都睇到「吓？」完再「嘩！」

經常與ERROR合作的外賣品牌Deliveroo，日前推出新宣傳，廣告硬照更在保錡「被雪藏」一事上大做文章。（instagram.com/deegor_hkwa）

就以Deliveroo「戶戶送85折子戲之十八相送」（2020）為例，ERROR四子需要身穿粵劇戲服，抹上濃脂厚粉，以粵曲腔口唱出宣傳訊息，更跟足各種走步與造手，似模似樣，但其實「Sell外賣」，以兩者之間的落差感，令觀眾留下印象，相信這是自從近十年來，其中一條玩味指數最高的本土廣告意念，如果將同一概念套用在MIRROR身上，就未必可行。

但要察覺這一點絕不容易，「品牌揸Fit人」既要預視到《造星》勢力即將興起，又要有足夠風險評估，繼而不斷嘗試，直至遇上世紀疫情，香港人要不斷在網上「搵嘢睇」，ERROR總算「食正Timing」成功彈起，反過來令品牌受惠。事實上，Deliveroo跟藍妹一樣，算是很早期已看中ERROR潛力的品牌，這是依靠真實數據得出來的結論，由「十八相送」到近日推出的「戶戶高呼飯Tastic」（阿Dee、193與雞丁合演），合作至少四次。最新作品，是於周四推出，只有阿Dee與保錡參與的「買Donki外賣有折頭兼送保溫袋」，但硬照卻以早前保錡「入雪櫃」一事借題發揮。

當中最黐鬼線的，是「戶戶一把口，三百種胃口」的廣告系列（2020）。為了強調一樣米養百樣人，而且口味各異，品牌提供的外賣餐廳選擇極多，總共超過300間小店，根據媒體報道才知道，廣告公司原來需要拍攝40多段短片，再用Mix & Match的方式，拼湊出300多條一分鐘的短片，ERROR四子需要扮演外賣仔、外星人、老竇、阿媽、嫲嫲、阿女、家貓，還有他們本人，扮演外星人時，無論面部表情、語氣，加上搞鬼對白，尤其好笑。坦白講，他們已成為一種無法逆轉的新潮流，由線上帶到線下，不過也要講一句，廣告始終有很多限制，所以大家別過分期望ERROR的廣告真的跟《ERROR自肥企画》那樣可以去到咁盡。

同場加映：ERROR自肥企画︱細數ERROR四子奮鬥之路 193曾投考TVB藝訓班失敗

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