【專訪】Babyjohn蔡瀚億逆市投資6位數自組公司：我覺得我死唔去

提起蔡瀚億（Babyjohn），相信大家都會立即想起《狂舞派》（2013）的「柒良」、在《拆彈專家》（2017）中在紅隧口自爆犧牲的催淚演出。雖然在影壇打滾了7年，時間不長亦不短，亦演過不少角色，但引起的迴響卻不似預期。這位畢業於演藝學院的「金像獎最佳新演員」決定自組公司捧自己，希望能夠在逆市中闖出屬於自己的新天地。

撰文：關穎賢

攝影：陳順禎

短片：陳嘉杰

剪接：黃卓敏

髮型：Jove Shek @ muse hair

服飾：SPORT b.

場地提供：天吉屋TEN KICHI YA

Babyjohn約滿蕭定一公司後，決定自組公司捧自己。（陳順禎 攝）

在去年離開約滿蕭定一公司後，Babyjohn積極參與不同範疇的工作，除了拍攝旅遊節目，更與APA師兄梁祖堯和陳俞希擔任ViuTV節目《晚吹 ─ 空肚講宵夜》主持。談到當年憑《狂舞派》奪得金像獎最佳新演員，演藝路比大部分演員平坦，但定位模糊，仍沒有很深刻的演出，這些年來可有灰心的時候？Babyjohn自言性格本身比較喜歡有不同的起伏，認為自己是演藝圈中比較幸運的一群，因為很清楚當演員的初心。加上從來沒有想過要去到一線，還笑言覺得自己不屬於這一行，因為自己根本不會追求有多紅，有多少人認識自己，或者要賺多少錢：「最著緊嘅就係到底自己嘅作品，係咪可以聯繫到一班人。」

因為執着而蝕底 擔心自己被選忘

就是因為這種執着而令Babyjohn在行內較為蝕底：「令我最滿足反而唔係金錢，夠使就得，當然有時候都想食好啲，去旅行住好啲，都想享樂，但係唔係一定要有錢到住豪宅有司機接送。」去到最後只想知道有沒有跟大家曾有過共鳴，不是大家記得自己有多紅，而是想大家記得自己曾經拍過甚麼電影令大家笑過哭過：「你問我怕唔怕被遺忘？我怕啊！我怕畀人遺忘我曾經同大家聯繫過嘅回憶。」

離開蕭定一走出Comfort Zone：公司太舒服喇！

在逆市下投資6位數自組公司對Babyjohn來說並不是容易的事，更擔心過一年後就會「執笠」，直至現時都本著會挨不住的心態去經營下去。那為何在沒有靠山、沒有人開戲的情況下仍要堅持？最簡單的原因就是做自己想做的事，他淡定表示雖然工作機會一定比過往少，但因為經歷過演藝學院，銀行戶口少錢到連提款都不能，既然那個時候我都能夠生活到，應該再沒有更艱難的時候：「我自己有個信念覺得死唔去，自己鍾意嘅野一定會堅持！」

說到構思自組公司時，Babyjohn反而要感謝前老闆蕭定一，是對方令自己清楚到底自己想怎樣。回想起在公司那些年頭，阿一都很用心聆聽演員的須要，亦不會強迫他們要做什麼：「其實離開只係為咗離開舒適圈，公司太舒服喇，係時候自己去到一個冇人幫嘅環境，嘗試所有事都要落手落腳去做。」

在逆境下作出這麼大的挑戰也能處之泰然，原來是學習日本茶道對Babyjohn在價值觀上帶來的啟示，亦是舉行茶道相展的原因。今次相展Babyjohn運用了茶道精神的宗旨「和敬清寂」和「立」來作為展覽的主題，茶道作為自己的興趣亦跟電影行業不停打上關係 。簡單來說「和敬清寂」就是追求人與環境的和諧，而「立」就是孔子所說的三十而立，亦即是禮和義。這些看似被淡忘的價值觀，正正就是在茶道學到同時值得傳承下去：「入電影行業之前其實已經常聽到青黃不接，到現在還是青黃不接的時候，到底甚麼是傳承？」

Babyjohn舉行了為期兩星期的日本茶道相展，由5月19日至31日在深水埗的MIDWAY SHOP舉行。

太有耐性反成缺點

茶道給予Babyjohn的生活一個平衡，有時候太投入演戲，投入到迷失在自己狀態之中的時候，在學習茶道的過程中就會發現自己失了衡，亦提醒了自己如何重拾正軌。很多時候大部分人都認為學習茶道是為了鍛鍊耐性，不過對缺點是太有耐性的Babyjohn來說，反而要學習節奏如何爽快一點。對於不熟悉茶道的人來說，茶道的過程就好似電影的片場，如果永遠都這麼慢只會辛苦觀眾，無論如何都會有起承轉合，人生亦如此。