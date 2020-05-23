【野蠻奶奶】汪明荃爆原有第三輯　責怪黃宗澤胡杏兒分手搞垮配搭

胡杏兒與黃宗澤（Bosco）於2005年因為合作拍《我的野蠻奶奶》而擦出愛火花，之後兩人低調拍拖多年，是熒幕情侶亦是大家公認的一對。杏兒於《2011年萬千星輝頒獎典禮》奪得視后時，在台上向台下的Bosco表示：「我知道我好多缺點，我都好難頂，但你都好多缺點，你都好難頂，我希望......我哋一路頂住大家。」一番愛的宣言依然令人印象深刻。可惜兩人相戀8年始終未能開花結果，最後都分手收場。

Bosco與胡杏兒因合作此劇撻着。（劇照）

日前邵氏特備節目《飛虎同學會》第2集入面，汪明荃 (阿姐) 就與另一嘉賓Bosco，重提杏兒以及他們三人於《野蠻奶奶》劇集系列合作的事。阿姐坦言在一眾嘉賓中最錫Bosco，因他們與杏兒合作了兩輯《野蠻奶奶》，又大爆原來當年如果不是Bosco與杏兒分手，該系列還會有第三輯。阿姐表示Bosco於疫情初期派口罩套給她，她即打蛇隨棍上追問Bosco兼向他「詐型」說：「以為你派請帖呀！快啲啦！嗰陣梁家樹話開一套黑色殭屍喜劇，都係你啦！搞垮咗個配搭！我仲以為可以做殭屍奶奶呀！」Bosco面對阿姐的責難，即口啞啞不懂得回應，被嚇到一額汗，場面搞笑。

阿姐責怪Bosco。(節目截圖)

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