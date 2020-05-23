仁心解碼II｜林穎彤演無知少女天然傻　純真背後埋藏悲慘童年

無綫（TVB）翡翠台深夜重播由方中信、楊怡和蒙嘉慧主演的《仁心解碼II》，前晚播出的第六集就講到自稱「宙斯」的司徒風（黃子恆飾），藉着有精神病，周圍欺騙無知少女發生性行為，還要拍片放上網，非常無恥。劇中飾演「豬扒」的林穎彤便是受害人之一，但她卻懵然不知，更成為了「宙斯」的情婦。

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現年27歲的林穎彤（Bella）一直給人天真、傻更更的感覺，本以為Bella成長在無憂無慮的環境，但原來她有一個悲慘童年。Bella自幼在葵涌葵芳邨長大，一歲時爸爸因婚外情拋棄全家，留下她與媽媽、姐姐相依為命。養家的重擔就落在林媽媽身上，由於生活陷入困境，林媽媽在走投無路下，唯有帶同當時只有一歲半的她在葵芳站街頭行乞九個月，靠拾紙皮維生，就連生病都沒有錢看醫生。

Bella一直給人天真、傻更更的感覺。（IG/ @bella_lam）

為了幫補家計，當年只有11歲的Bella寫信到電視台參加兒童節目，更獲發掘成為童星出演亞視電視劇《萬家燈火》。劇中她表現不錯，之後又推出過兒歌唱片。3年後，林穎彤參加雜誌《Yes！》校花校草選舉，贏得甜美校花獎及才藝大獎，之後受到賞識及邀請，拍攝有線劇集《補習天后》。Bella 17歲時經朋友介紹簽約成為模特兒，同年參加TVB跟商台合辦的比賽節目《十人巷》，勝出後正式加入TVB成為藝員。

入行初期收入不穩，Bella曾在眼鏡店當售貨員，更曾因住公屋而抬不起頭做人，不過為了養家，幾辛苦都要捱下去。入行10年，Bella的代表作除了主持《安樂蝸》外，還有2016年在劇集《城寨英雄》中飾演悲慘孖辮妹「李懷鑫」，同樣受到觀眾歡迎。工作機會接踵而來，Bella於2017年加盟星夢娛樂同時涉獵歌唱範疇，2019年奪得《新城勁爆頒獎禮2019》「勁爆新人」奬和《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人奬」等多個獎項。

Bella曾說過最難捱的日子已經過去，由童星一路走來，她自覺幸福，因為一直有工作機會，演藝路亦不算難行。雖然Bella在單親家庭成長，經歷亦比一般人多，不過她從來沒有想過放棄，為了減輕媽媽負擔，就算幾辛苦都一直堅持，希望Bella在演藝路上繼續發光發亮！

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