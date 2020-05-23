55歲梁榮忠近照曝光憔悴盡顯老態　因「車震」朱慧敏身敗名裂！

由李克勤及梁榮忠主持歌唱比賽節目《殘酷一叮》最近在星期六重播，勾起觀眾無數的回憶。當時口才出眾的梁榮忠亦是TVB數一數二的金牌司儀，備受力捧。可惜，他在當時竟瞞住拍拖8年的女友鍾麗淇，與朱慧敏「車震」，不但換來「賤男」惡名，更成為無綫棄將！相隔多年，有網民發現梁榮忠一夜白髮，滿臉憔悴！

梁榮忠當年憑節目紅極一時！（圖片來源：視覺中國）

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畢業於演藝學院的梁榮忠，可說是多才多藝，他憑藉着扎實的演藝實力，在《唐伯虎點秋香》與周星馳演出爭入華府賣身葬全家一幕，至令仍讓人津津有味。當年獲無綫力捧的他，除了拍劇之外，亦是大騷主持。原本前途一片光明，卻在2005年瞞着女友鍾麗淇，跟朱慧敏發展戀情，事件曝光後，形象一落千丈。

他曾經風光無限！（網上截圖）

曾「車震」朱慧敏！（圖片來源：視覺中國）

雖然身敗名裂，但梁榮忠反而趁空檔發奮圖強，於2011年取得演藝學院戲劇學院的藝術碩士，之後於2013年中文大學，取得文化管理碩士，是圈中罕見的雙碩士藝人。他近年除了是港台DJ，亦是導演、編劇及戲劇導師。久未在幕前露面的他被發現一頭白髮，眼角皺紋橫生，即使以大大的口罩遮臉，仍能看出他非常憔悴，跟以往意氣風發的他比起來，簡直判若兩人。

五年前現身依然活力十足！（圖片來源：視覺中國）

圖右2，可見他一頭白髮！（開心日報Facebook照片）

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