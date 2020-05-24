朱智賢復工無期繼續被雪　傳無綫怕她惹觀眾反感決定延長雪藏令

前港姐朱智賢（Ashley）早前突然被爆出背住男友謝東閔 (Brian) 偷食已婚人夫黎振燁 (Jackson)，兩人被傳媒影到在屯門山路上於車廂中單獨私會食蛋糕，有消息指他們是因為拍攝無綫新劇《食腦喪B》飾演情侶而撻着。事件惹來網民熱烈的討論，Ashley與Jackson即時形象插水且被TVB雪藏停工。雖然Ashley在Brian陪伴下開記招哭着認錯道歉，但似乎並未幫到她挽救形象。

Ashley形象插水。(朱智賢ig)

Ashley原本有份主持《東張西望》，出事後已被安排不用錄影，讓她休息兩星期。有指TVB是想觀察外界的反應才決定何時准予她回歸幕前。據悉，Ashley原以為過了兩星期之後便可以復工，誰知公司高層根本未有計劃讓她開工，因為怕她出事不久就復出會引起觀眾反感，所以如今已「雪」了她超過一個月，她至今依然是復工無期。

Ashley被指偷食人夫黎振燁。

有指她曾忍不住走去問公司，但公司卻仍未知道何時才會讓她開工，目前未有組別夠膽用她，怕她會為節目或劇集帶來反效果。消息指公司高層為保護她，故決定延長雪藏她的日期，可能待兩、三個月後事件丟淡了，才安排她復工。

Ashley男友謝東閔。(謝東閔ig)

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