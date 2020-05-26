【晚吹】另類導遊曾男星拜樹未算怪：有選美藝人去落降頭

另類導遊阿軒專門帶團去拜神。(影片截圖)

最近一集《晚吹- 總有一隻係左近》嘉賓係任職導遊的阿軒，不過佢要分享嘅靈異事件並唔係發生喺酒店，皆因佢所帶嘅團通常都係去東南亞、泰國拜神或者做法事，客戶除咗生意人之外亦不乏藝人。阿軒表示曾經帶過一位選美藝人去搵一位降頭師，不過連祭壇都未到，呢位選美藝人已經表示頭痛，仲話要返回車上休息。「佢唔上去於是我自己上去，其實我都有啲唔舒服，後來同師傅傾完我參觀佢嘅神壇，見到兩條小朋友乾屍。」阿軒表示呢兩具乾屍有齊五官同手腳，而呢個或者就係令佢同選美藝人都感到不適嘅原因。阿軒後來行到一個擺滿古曼童(鬼嬰)嘅櫃前，突然有一尊撲一聲跳到他面前。「好似見到爸爸咁，呢個我真係驚，因為我本身掂唔到個櫃，師傅無講嘢只係暗笑，但佢啲徒弟就叫我拎返屋企，話佢鍾意我，但我無，因為當下嘅靈異感覺實在令我驚。」

選美藝人因為頭痛而未有進行法事，而阿軒就喺祭壇發現兩具小朋友乾屍。

除咗落降頭之外，阿軒亦帶過一名男藝人去泰國廟宇拜樹，而相傳無論係求子、求財、求姻緣都十分靈驗。「未去到之前，佢諗住去廁所，去完之後佢話見到個好特別嘅人，著古裝，並且非常友善咁帶咗帶咗個藝人去廁所。入廟之後，呢位藝人同我講見到嗰個人著住嘅衫，同棵樹被供奉嘅衫係一樣。」阿軒後來八卦去問廟宇嘅工作人員，會唔會有員工有類似嘅打扮，但答案當然係「無」，不過佢同呢位藝人都認為成件事都係出於善意，所以未有太害怕。