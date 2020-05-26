【何鴻燊逝世】傳醫療費11年耗超過15億　獨立套房面積逾2000呎

賭王97歲生日在醫院中渡過，何猷君當年更送上招股書作為禮物。（微博圖片）

賭王何鴻燊自2009年7月在四房梁安琪家跌倒撞傷頭部，有指他當時曾撞傷頭部，一度危殆，及後接受腦部手術，自此行動不便，需坐輪椅出入，有指當時為了讓賭王得到一級治療，何家不惜工本聘請多位腦科專家及教授，每日醫療費達100萬，住院100日花費逾億。

四太梁安琪曾在內地節目公開賭王為超盈出嫁而學習走路的片段，由片段所見，賭王身邊至少有４名醫護人員。

其後賭王健康情況有所改善，偶爾返家休息都會有護理隊伍廿四小時貼身照顧，七人醫療團隊包括護士及物理治療師，所有護理人員需要有五年以上的看護資歷，當中還包括有深切治療部的護士長，而相關醫療設備則至少花費二千萬港元。有傳多年來賭王一直頻繁進出醫院，醫生診療費、24小時看護、醫院37樓的兩間獨立套房等費用，每月花費約115萬，而今年一月入住養和醫院深切治療部至今，醫藥費已花費三億港元，保守估計11年來的醫療費用耗資逾十五億港元！

根據養和醫院網站上的病房收費，位於37樓的獨立套房每日房價為2.3萬元。（資料圖片）

養和的獨立套房面積達2000呎，景觀格外開揚，除有開放式廚房、特闊客廳，亦設有陪住房連私人坐廁及浴室。套房特設兩度大門，訪客身份一經核實，首度大門便會自動開啟。獲准進入的訪客只需輕按感應器，第二度門亦會自動打開。