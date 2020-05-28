【潮流日常】昆凌創個人品牌隱形眼鏡　主打柔和色系素顏都好自然

現年26歲台灣混血女星昆凌，年紀輕輕就結婚生子，老公周杰倫雖然坐擁逾10億身家，但她沒有選擇做少奶奶，反而繼續衝刺事業，除了進軍荷里活拍電影之外，更踩入時尚美容界，繼早前開創個人服飾品牌，近來更推出有色隱形眼鏡品牌 QUINLIVAN「微美瞳」，成為5月時尚熱話之一。

昆凌創立的有色隱形眼鏡品牌QUINLIVAN，近日上巿。（IG圖片／hannah_quinlivan）

昆凌做生意獲老公周杰倫全力支持，更身體力行試戴老婆出品的有色隱形眼鏡，更試勻每個顏色，勁撐愛妻！品牌走優雅高貴的時尚風格，由日本專業團隊研發一款顏色搭配一種花紋，符合亞洲人眼球弧度。昆凌強調顏色偏柔和自然，令眼睛更加有神，但同時即使沒有化妝也不會令人覺得奇怪。

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品牌昨日（27/5）先推出6個顏色：「QENUS 慕斯桃」、「FLORA 花神粉」、「GAIA 大地棕」、「OLIVE 橄欖綠」、「STONE 岩石灰」 和「NOIR 經典黑」之後會陸續再推出3個顏色：「CIEL 天堂藍」、「SOLAR 日光黃」、「NUDE 裸膚棕」。購買詳情待官方宣布，目前只在台灣屈臣氏上架發售，現時香港人未能入境台灣，可能要找代購了！