【金宵大廈】伍詠薇闊別7年重返TVB　與細佬陳山聰16年後再合作

無綫去年播映的劇集《金宵大廈》成績理想，口碑和收視俱佳，深受劇迷喜愛，當時播完後不久已落實會開第二輯。第二輯將於八月開拍，除了兩位男女主角仍然是陳山聰與李施嬅，其他主要演員包括趙希洛、張彥博、林子善、黃子雄以及黑貓靚寶等，都會原班人馬登場，還會加入了不少新角色，其中一位就是山聰的契家姐伍詠薇 （伍姑娘）。這是伍姑娘於2013年拍完《法外風雲》後，闊別7年再次幫TVB拍劇。

伍姑娘將加入《金宵大廈2》演出。(伍詠薇IG)

據悉，《金宵大廈2》是全新的故事，共有十個單元，故事依然會在金宵大廈內發生，題材圍繞着貼身的社會問題。其中一個單元中就有伍姑娘的加入，飾演一個性格神經質的角色。她與山聰自2004年合作《大唐雙龍傳》後便沒有機再會合作，至今事隔16年，這次兩姊弟可以再次合作，兩人都感到好開心和期待。據山聰向傳媒透露，他和施嬅已不再是第一輯的阿蕭 (他飾演的管理員) 和Alex（施嬅飾演的空姐），而是新的角色，且他們也不只是一人飾兩角，將會更有難度和更大挑戰。

山聰同施嬅會以新角色登場。(劇照)

而伍姑娘接受訪問時就表示自己都有收看《金宵大廈》，有份參與演出今次的第二輯當然好開心，又謂看看和細佬山聰會有什麼火花。她好期待飾演劇中的神經質角色，坦言自己好鍾意演戲。她指自己的角色是一個悲劇人物，社會上有好多這類人，現已開始做功課準備投入演出，自言不會影衰細佬山聰。

山聰同伍姑娘好好感情。(伍詠薇IG)

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