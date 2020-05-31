【西葡潮什麼】梁芷珮一拖三玩盡石頭村　遇意外展現驚人臨場反應

由梁芷珮（Christy）主持的無綫（TVB）旅遊節目《西葡潮什麼》播出兩集以來都大受好評，介紹西班牙、葡萄牙兩地好玩多美食的景點之餘，亦都照顧得到同行的兩子一女，老公充當攝影師，自己就做主持，簡直是萬能！

梁芷珮（Christy）一家出遊乘坐的郵船遇上了颱風，最後要改行程。（《西葡潮什麼》電視截圖）

日前（30/5）播出的第三集，梁芷珮（Christy）再次展現出另一種超強技能。原來他們一家出遊乘坐的郵船遇上了颱風，以致郵船要更改航程轉到一個叫馬拉加（Malaga）的城市。事前做好的資料搜集，突然之間就前功盡廢，不過她竟然在下船前的半日內就做好功課找到好玩又有趣的景點，臨場反應令人佩服。

梁芷珮（Christy）的兩兒一女。（《西葡潮什麼》電視截圖）

《西葡潮什麼》接下來的行程也沒有令人失望，先是到了加的斯石頭村莊睇歷史悠久的建築群，接下來還去了打卡聖地白色小鎮米哈斯以及CP值超高的「酒樓點心式」臨海餐廳勁食海鮮，最後還去了試飲當年出產的超抵價紅酒。

梁芷珮（Christy）和老公拍攝臨海餐廳的內容時，就放任孩子們自己去玩。（《西葡潮什麼》電視截圖）

梁芷珮真係好勁：