王敏奕拍《地下拳》打到周身傷　做打女拳拳到肉

由王敏奕、孫振峰、鄭子平盧惠光、李燦琛等主演的《地下拳》，定於六月四日上映，電影以真打為賣點，戲中演員無一倖免，個個傷痕累累，電影中唯一女中豪傑王敏奕說：「其實喺《地下拳》裡面，對比小孫、子平，我付出嘅唔算多，睇見佢哋打到周身瘀傷，都好心痛，希望觀眾可以喺鏡頭前睇到佢哋嘅努力。」

孫振峰（左）和鄭子平打得十分激烈。

而兩大最好打男主角孫振峰、鄭子平亦是自幼習武。鄭子平15歲遠赴河南嵩山少林寺拜師，1988年參加武術散打達標賽（65公斤級）獲得第一名，獲山東體育委員會冠上「國家一級武士」稱號，對於拍攝《地下拳》傷痕累累，鄭子平說說：「拍戲有時要重覆打，配合鏡頭時有時又難免受傷，我跟小孫（孫振峰）同住，我們每天晚上回到家裡，都要互相幫對方塗藥油，哈哈！」

至於小孫孫振峰8歲開始習武，精通南拳、南刀、南棍、八極拳等傳統拳武術套路及各種武術兵器，在多個武術比賽中獲獎無數，所以面對《地下拳》各種真打場面亦無有怕，說：「都是小傷，當中一場就因為閃避不及，眼角被踢傷，都是皮外傷。」後輩瞓身投入，前輩盧惠光、李燦琛，坦言現場看到小孫、子平不留餘力的演出，異口同聲表示相當欣賞兩位新人對工作的認真態度。

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