陳奕迅公開多張激罕童年照 　憶母親相處點滴：試過用刀架頸威脅

一向甚少提及母親的陳奕迅，有傳他同徐濠縈03年結婚前夕，因徐濠縈買入6千萬豪宅，陳母擔心Eason供樓壓力而出言相勸，結果反被罵，一氣之下飛返英國，並缺席Eason婚禮，母子不和之說由此而起。

陳奕迅入行多年，但甚少公開談及家人。（影片截圖）

但陳奕迅(Eason)早前喺社交媒體上載一系列嘅【Mama with me】影片，第一集他便穿上「I LOVE U MOM」字樣的上衣，罕有公開與家人合照，並分享兒時與媽媽相處點滴。陳奕迅指自己細個好識扭計，試過為咗買超合金玩具，由灣仔皇后大道東扭到北角雲景道。「我記得我係講咗啲好難聽嘅說話，但又未去到「『你去死啦』咁盡，我應該係恰媽咪嘅小朋友。」Eason又提到媽媽看很多關於醫學、性格嘅書籍，每次見到Eason朋友，先會問對方生肖、出生年份，原因係擔心對方會欺負自己。

陳奕迅同徐濠縈03年結婚前夕，有傳徐濠縈買入6千萬豪宅，陳母因擔心Eason供樓壓力而出言相勸，結果反被罵，一氣之下飛返英國，並缺席Eason婚禮。（影片截圖）

Eason坦言自己童年很幸福，一家人曾搬到港島渣甸山畢拉山道政府宿舍，二千多呎大到可以喺客廳擺一張乒乓球枱。「我唔記得做錯咩，媽咪拎住籐條係咁追住我，我不斷喺乒乓枱下穿插，躲喺下面佢追唔到我，我有機會即時走入廚房，知道把菜刀擺邊，我就拎出嚟架住自己條頸，同佢講『如果你再打我，我就自殺』，當時應該6、7歲。」回想起自己小時候嘅惡行，連Eason都笑言真係「生舊叉燒好過生你」，並指媽媽見到他拿刀架住自己時，只係講咗句「費時死細胞」便走開了，而他後來才發現自己原來係用刀背架住自己……

媽媽移民英國後，Eason甚少與對方聯絡，直到近年母子關係逐漸緩和。（影片截圖）

影片中，Eason提到30幾歲時仍然會發媽媽脾氣，並不時向對方「唧唧」聲，他記得有次一行人到哥哥在英國打工嘅餐廳食飯時，媽媽抱怨問到點解食物咁耐都無到，唯Eason一句「唔緊要啦，等先陣先」媽媽即時被順服，Eason經理人看在眼裡，並笑言：「原來你先係皇帝，哥哥係奴才」。他又指哥哥從來不會對媽媽發脾氣，視她如未到手嘅女朋友一樣，反觀自己不時因為無耐性而發脾氣，但現已學識哄對方。

Eason在影片中，公開多張與家人合照