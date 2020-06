欣宜細細個已經熱愛吃薯條。(IG/ @princejoyce)

鄭欣宜(Joyce)一直以「肥妹仔」形像示人,今日(4/6)她在IG上載了兒時照片,兩歲時的欣宜一樣都是肥嘟嘟,紮起孖辮的她看上去有點呆滯,非常可愛。不過,大家的重點都落在她手上的薯條,人仔細細已經熱愛吃薯條,連欣宜都笑言:「I’ve learnt that even two-year-old me was #friesbeforeguys(兩歲的我已經知道薯條緊要過男仔)」,話雖如此,但都希望欣宜的感情世界幸福美滿。

