仁心解碼II｜李亞男眼鏡Look煞食演技自然　上位時期離開TVB嫁人

無綫（TVB）翡翠台深夜重播2013年首播的《仁心解碼II》，劇集雲集了不少女神，包括陳茵媺、李亞男和苟芸慧 ，她們由當年的青春少艾變成今天的幸福人妻。在劇中飾演心理學家唐嘉麗的李亞男與王祖藍結婚後，亦於2018年榮升媽媽並育有一女Gabrielle，一家三口非常幸福。

李亞男榮升媽媽並育有一女Gabrielle，一家三口非常幸福。（IG/ @therivergirl）

現年35歲的李亞男2005年參選國際華裔小姐，並以大熱姿態奪冠入行。隨後加入TVB成為藝員接拍不同劇集，但她卻不像同是華姐出身的陳法拉、徐子珊以及鍾嘉欣般備受公司力捧。相反，她在多部劇集都是飾演小配角，出鏡率低代表作少，人氣不高。

去到2013年，當年29歲的李亞男在《仁心解碼II》以眼鏡Look示人，更暗戀蔣志光。樣子甜美並擁有一雙長腿的她演出自然，雖然讀廣東話對白時帶有少許口音，不過可以看出她所下的苦功，而她亦漸漸在觀眾心中留下印象。2014年，更憑在《忠奸人》飾演貪慕虛榮、內心陰沉的施嘉莉成功出位，網民大讚演技有進步，最終在《萬千星輝頒獎典禮2014》榮獲提名「最佳女配角」。同年在《老表，你好hea！》的搞笑演出再次獲網民及觀眾肯定。

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演藝路發展順利時，李亞男決定接受王祖藍求婚，不被看好的「長短腿之戀」終於修成正果。婚後，李亞男減少拍劇並於2017年離開TVB，現時李亞男和王祖藍經常以夫妻檔北上登台及參加真人秀搵真銀，更成功在內地獲得不少人氣。李亞男工作正值上位時，選擇了結婚並以家庭為重減產，最後離開TVB轉投老公旗下的「手工藝創作」。如果當初沒有離開TVB，演技愈見進步的她必定能登上女一之位，或者會成為同樣擁有長腿、在外國回流的當家花旦張曦雯。

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