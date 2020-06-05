那些我愛過的人｜陳自瑤避談與王浩信婚姻關係：我將心機擺喺工作

陳自瑤（Yoyo）今日（5/6）現身將軍澳電視城出席下星期一播出的新劇《那些我愛過的人》宣傳活動。劇中Yoyo飾演開朗活潑、賺錢又非常了得的保險公司高層，有別於過往所演過的角色，她覺得今次的拍攝有趣又新鮮：「以前我一係演啲蝦人、一係就比較悲情嘅角色。今次funny嘅位係佢係一個搵錢好叻嘅女人、好識得享受人生，同埋好鍾意靚仔。」

陳自瑤出席新劇《那些我愛過的人》宣傳活動。（陳順禎攝）

與老公王浩信同是演員，外界難免會將二人的名字聯在一起，Yoyo就一直被稱為「王浩信太太」，她坦言希望搣甩這個稱號：「你講出咗我嘅心聲，可能大家都做呢行、都係演員，點解我要係某某某人太太嘅稱號，其實我咪係我，我個名叫做陳自瑤，我希望人哋會記得。」

劇中Yoyo飾演開朗活潑、賺錢又非常了得的保險公司高層。（陳順禎攝）

多次被傳與王浩信婚變，Yoyo回應時收起笑容，並指對感情事不願多提，只希望努力工作：「我冇去理呢啲嘢，我會將心機擺喺工作，同埋照顧屋企，其他嘅嘢冇理同冇諗。（關係良好？）呢個之前講過，唔想再答呢啲問題。」不過，Yoyo亦坦言沒有戴婚戒好耐。

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