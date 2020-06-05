百想2020｜《夫妻的世界》金喜愛奪視后　姜河那成首位90後男主角

《第56屆百想藝術大獎》（簡稱：百想2020）今日（5日）舉行，多位人氣演員都有出席，金喜愛、韓素希、IU、姜河那和朴敘俊等全部到齊，現場非常熱鬧。來到全晚最重要的大獎部份，韓劇部的男女主角獎亦順利誕生，分別由《山茶花開時》姜河那和《夫妻的世界》金喜愛獲得。

「最佳演技獎（男）」由姜河那獲得，他成為首個獲獎的90後男演員。（JTBC截圖）

今年韓劇部競爭相當大，最後《梨泰院Class》朴敘俊和《愛的迫降》玄彬等大熱都空手而回，最後由《山茶花開時》姜河那成功獲得「最佳演技獎（男）」，成為首位90後獲獎演員。沒有想像過自己獲獎的姜河那上台後表現緊張，面對一眾前輩演員，他首先自稱「後輩」。他指自己沒有擅長的東西，亦特別感激一眾工作人員，又點名多謝拍檔孔曉振：「獲獎心情很好但總會有精神混亂的時候，之後會努力調整自己，在成為好的演員前，會自成為優秀的人。」

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金喜愛眾望所歸打贏一眾後輩，成為「最佳演技獎（女）」得主。（JTBC截圖）

朴海俊未有獲提名，金喜愛因而感到可惜。（JTBC截圖）

而「最佳演技獎（女）」方面則由眾望所歸的金喜愛，憑一套《夫妻的世界》獲得，撃敗孫藝真和孔曉振等有力後補。金喜愛坦言當初收到劇本覺得很破格，擔心韓國觀眾能否接受，沒想到大家會這樣喜歡。她亦非常感謝編劇創作出好劇本，讓演員們非常舒服的完成拍攝。《夫妻的世界》中只有金喜愛一人獲獎，她表示非常抱歉，除了逐位點名感謝外，她特別提起「渣男」代表朴海俊，對他沒有獲提名而感到可惜並講到「一起得獎就好了」。

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《奇蹟拍檔》奪得「電視劇作品獎」，《愛的迫降》等卻空手而回。（JTBC截圖）

而「電視劇作品獎」方面，最後由南宮珉、朴恩斌、吳正世和趙炳圭主演的《奇蹟拍檔》獲得，反而在不論香港及台灣等海外地方擁高人氣的《愛的迫降》和《屍戰朝鮮2》等都空手而回。而韓劇部門的「大獎」則由高收視的《山茶花開時》獲得，一眾主演表現高興。上台頒獎的導演講到，劇集與近日疫情相似，希望大家也能如劇集一樣等待到奇蹟發生。《山茶花開時》全晚獲得「大獎」、「最佳演技獎（男）」和「男配角獎」等獎項，最後以4獎成為全場大贏家。

《山茶花開時》奪得韓劇部門「大獎」，成為全場大贏家。（JTBC截圖）

《山茶花開時》獲大獎時一眾主演反應：