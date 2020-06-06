Coffee林芊妤決心幫囝囝戒人奶遭指責　狠心背後原來有苦衷

生咗囝囝之後Coffee林芊妤一直餵哺母乳。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤2018年10月誕下囝囝翟德彥（翟伯伯），眨下眼已經19個月大，一直以來Coffee都以母乳媽媽為榮，佢曾經講過本身只係諗住餵到6個月，但就同好多母乳媽媽一樣因為唔捨得而繼續母乳路，但呢日佢喺IG上載一條囝囝喊到梨花帶雨嘅片，原來Coffee決心幫佢戒奶，引嚟媽媽級網友指責！

COFFEE幫囝囝戒奶，翟伯伯喊得好慘呀﹗（IG：@coffee89921）

正常BB頭六個月只需要飲奶，六個月後開始學習進食固體食物，一歲後慢慢日間全部進食固體，飲奶再不足以提供足夠營養。Coffee上載翟伯伯大喊叫媽媽嘅短片，原來為咗幫佢戒奶，Coffee將囝囝送到公公婆婆屋企暫住。網友見到佢喊到梨花帶雨大叫心痛話媽媽太狠心，Coffee回應網友留言話：「他好硬頸 ，每天要埋身起碼9次當我係水同奶咀，唔肯飲水無飲水習慣，每次食飯前扭計發癲要飲奶但飲完唔肯食正餐，越嚟越瘦……夜晚訓覺半夜要起身飲3-4次奶，訓（瞓）唔好又對佢腦部發展唔好，俾佢自己訓（瞓）自己間房，半夜喊醒知我係隔離房，姐姐哄佢但佢會發癲拍門慘叫媽媽，我每次都受唔住抱佢返入我房餵奶……其實如果唔係無辦法我都唔會俾佢離開我……」

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有媽媽網友以大篇幅留言指責Coffee：「何必突然斷奶咁殘忍！BB半夜醒咗要搵媽媽係好正常，佢淨係搵工人你就要反省下！」對於引嚟其他媽媽激烈反應，Coffee亦耐心正面回應，仲透露自己身體出現問題先決心要戒奶：「其實我哋都試過晒啲方法最後都唔work先會有咁既決定，每個小朋友性格都唔同，對其他小朋友work又唔代表對佢work，每個case都唔同。另外我都有個人身體問題出現左（咗）先有咁既決定，其實相信我同佢一樣咁難過，如果可以我會選擇餵到佢大，但當好多問題不停出現既時候做媽媽都要去接受，多謝你既意見:) 他琴晚係因為同我傾計先喊，喊左（咗）10分鐘就訓（瞓）覺啦﹗」

網友留言指責Coffee太殘忍。（IG：@coffee89921）

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