蔡少芬上天台狠剪老公張晉「命根」：洪欣說他是「死飛仔」！

蔡少芬（Ada）參加了內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，須暫時離開老公張晉身邊，與其他藝人太太組成「妻子團」遠赴外地旅行。在剛播出的第一集中，Ada 在旅行出發前接受了一項任務，要為張晉製造一個神秘驚喜，為了讓兩夫妻重拾拍拖的浪漫時光，她在家中天台搭起帳篷，特設「芬芬理髮店」為老公洗頭剪髮，嚇得張晉又驚又喜。

「芬芬理髮店」正式開幕！

洗地水淋頭

「髮型師」Ada 一大清早瞞住張晉先到天台準備好帳篷及各種理髮用品，再沖好咖啡邀請張晉上來「芬芬理髮店」，當得知「男人的命根」將會被老婆任人魚肉時，張晉嚇得大叫出來，最後仍乖乖就範。不過 Ada 表現得雞手鴨腳，幫老公塗洗頭水時，卻拿錯了護髮素，然後再用水喉幫張晉沖水時，噴到他一臉都是水，張晉無奈地表示：「救命呀，這個水應該是上次洗地殘留的水。」洗好頭後，Ada 先幫老公設計好髮型，然後大剪一揮，最終剪出了 All Back 束小馬尾髮型，總算過關！

睇睇Ada師傅點幫張晉Set頭：

原來這對模範夫妻在剛認識時曾剪出愛火花，Ada 憶述：「第一次幫他剪頭髮是因為他頭髮染壞，髮尾都開叉了，當時他頭髮很長，金頭髮的，可能今次能夠勾起我們以前的回憶。」當時張晉正展開攻勢追求 Ada，但卻因「金毛」髮型慘遭 Ada 的閨密洪欣反對，她說：「洪欣說他是『死飛仔』，叫我千萬不要選他，因為他頭髮都是金色的。」

張晉都有「回禮」。

被黎姿嘲「殘雞」

對於今次老婆的神祕驚喜，張晉在過程中雖然膽顫心驚，但心裡卻莫名感動：「感謝她在我這個不太浪漫的人身上製造浪漫，花的心思其實挺感動的。」而節目中另一個任務是要求他們致電給圈中好友，講出對他們兩夫妻的印象及感覺。其中與張晉兩夫妻份屬好友的李克勤大彈 Ada 的「港普」：「你們結婚12年了，Ada 的國語還是那麼爛，反而張晉廣東話學得很好。但我很感謝 Ada，她貢獻很大，給香港藝人很多信心。」至於與 Ada 姊妹相稱的黎姿亦在電話中大讚他們是金童玉女，問到兩夫妻的缺點時，黎姿打趣道：「張晉是100％的好老公，反而 Ada 真的要溫柔點，說話小聲一點，現在的她少少『殘雞』，講話很激動。」