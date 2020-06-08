【多圖】白鹿跟《延禧》許凱已成過去　疑與于正旗下小鮮肉發展　

內地小花白鹿，是于正旗下力捧女星，在新劇《玉樓春》擔當女主角，在公司地位已超越《延禧攻略》的吳謹言。不過人紅是非多，白鹿近日陷入三角戀的傳聞之中，而除了緋聞男友許凱外，還有另一位小鮮肉男星王一哲介入，上演一幕三人行，傳言令老闆于正十分不滿，更出聲明澄清，出力棒打鴛鴦。

許凱跟白鹿假戲真做，其後傳出緋聞。（視覺中國）

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金牌製作人于正，一向有點石成金的本事，現時爆紅的內地女星楊冪、趙麗穎、吳謹言均是他一手提拔，而她最新揀中的女星白鹿，外貌俏麗，天生擁有靈動眼睛，演出甚有魅力，而且只得25歲潛力無限，而內地重量級電視劇《玉樓春》，就是由白鹿擔正女主角，最讓人意想不到是她跟同公司的人氣小生許凱傳出緋聞，二人先後在《鳳囚凰》、《招搖》、《烈火軍校》及《夢回朝歌》四次合作。

白鹿是于正旗下力捧小花，在新劇《玉樓春》擔正。（白鹿微博）

白鹿跟許凱成為幕前的甜蜜CP，二人私下亦過從甚密，許凱曾被拍得半夜到訪白鹿住處，而在拍攝《烈火軍校》時，白鹿亦試過搣許凱臀部，二人戀情甚囂塵上。不過二人一直未有承認戀情，可是二人之間卻突然出現第三者，就是同公司的王一哲，他在《延禧攻略》續集《金枝玉葉》中飾演福康安，也是英俊帥氣的新人，他跟白鹿被拍得在餐廳包廂撐檯腳，而事件曝光後，外界推測白鹿跟許凱已經分手。三位當事人未有回應三角戀傳聞，但于正已發表聲明澄清白鹿的桃色新聞，純粹公司同事飯局，只是網民捕風捉影。至於白鹿最終情歸何處，大家要拭目以待啦。

同場加映于正旗下美女：