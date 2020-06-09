SoulJase新EP記招兄弟到齊　鍾舒祺馮允謙冒雨撐場好感動

四子再度齊集。

SoulJase (何建曦) 日前為首張個人專輯舉行的《Self Portrait 藍染》EP 網上發佈會現場表演，地點就選在之前郭富城露天表演相同場地，這晚雖不時下著大雨，但一班嘉賓好友包括 C AllStar 隊友DJ King (吳崇銘)、馮允謙 (Jay Fung)、鍾舒祺 (Sukie)等仍然冒雨演出，而另外兩位隊友釗峰及陳健安 (On 仔) 更演出中途在後台現身為 SoulJase 打氣撐場，場面令人感動！

完騷後 SoulJase 無奈地説，本來地點選在尖沙咀海港城海運觀景平台，再配合晚上8時開始表演，有無敵維港夜景配襯，真係靚聲配靚景！他說：「可惜天氣不似預期，俾 DJ King 整到個地濕晒，哈哈。其實係呢位好兄弟幫我做開場打碟，點知去到一半就傾盆大雨要中斷演出，真係非常唔好意思。不過有咁靚景，當然要叫埋大家一齊嚟玩。」

馮允謙 (Jay Fung)、鍾舒祺 (Sukie)等仍然冒雨演出。

不過大雨亦未能阻擋 SoulJase 另外兩位 C AllStar隊友釗峰及陳健安 (On 仔) ，二人在大雨滂沱之際偷偷竄進後台，然後突然在 SoulJase 眼前現身，二人更手捧他們之前出版的個人專輯「簽名」CD 向 SoulJase 奉上，釗峰説：「大家都有互相出席對方嘅新碟發佈會，不過原來大家都未親手送 CD 俾你。」SoulJase 卻幽默地說：「其實我之前喺訪問度有『告解』咗，係我未買啫，係應該要出街買嚟支持，不過你哋送俾我重簽埋名，咁當然重好啦。」