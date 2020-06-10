禮服幪面俠配音馮錦堂離開無綫變自由身　新工作再遇月野兔曾佩儀

從事配音工作超過40年，曾經聲演《龍珠二世》笛子魔童、《足球小將》小志強、《櫻桃小丸子》丸尾末夫，以及《美少女戰士》地場衛（禮服幪面俠）等卡通角色的資深配音員馮錦堂（堂哥），早前已離開服務多年的無綫電視，繼續以自由身接洽工作，據知近日已有新動向。

周二（9/6）他在個人facebook專頁「我係聲優‧堂哥」公開一張合照，並附上圖片說明指：「地場衛 vs 月野兔，到底會發生乜嘢事？」，而跟他合照的人，正是昔日在無綫的老拍檔，曾為《美少女戰士》月野兔配音的曾佩儀（Jingle），難怪此帖一出，隨即引起網民熱烈討論，24小時後，此帖已累積逾千多個點讚和百多次轉發，留言的包括專欄作家「星屑醫生」歐陽英傑：「世紀配搭！我朋友說，若你倆換在日本，早已是國寶級人馬…」。

「堂哥」周二（9/6）於其facebook專頁公開與「月野兔」曾佩儀（Jingle）在錄音室的合照，並附上圖片說明：「地場衛 vs 月野兔，到底會發生乜嘢事？」隨即引起粉絲瘋狂討論。（受訪者提供）

「禮服幪面俠」重遇「月野兔」

對於新工作，「堂哥」沒有透露更多，記者聯絡Jingle了解，對方透過WhatsApp回覆指，今次「堂哥」會為《海綿寶寶》電影《海綿寶寶：急急腳走佬》（The SpongeBob Movie: Sponge on the Run）配音，Jingle表示：「我係今次嘅配音導演，『堂伯』（「堂哥」另一個稱呼）會客串一啲Side Cast，為重出江湖熱身，我都有配一個Side Cast。」

經歷多時的「反修例運動」，無綫經營環境嚴峻，為節省成本，屢向配音組「開刀」，早在「堂哥」離開前，Jingle已於去年12月底不獲續約而離開，休息一段時間後，重新出發，結果在外面再遇舊拍檔，Jingle笑言絲毫沒有陌生的感覺，「第一次合作，一定係《美少女戰士》啦，最後一套係《喜羊羊》，都係年幾之前嘅事，唔係好耐啫。」

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無綫為節省成本再向配音組落刀 明珠台自製粵語麗音廣播將成歷史

「月野兔」曾佩儀（Jingle）回應記者查詢時指，今次與「堂哥」再度合作，是為《海綿寶寶》的電影版配音，Jingle說：「我係做配音導演，『堂伯』客串一啲Side Cast，為重出江湖熱身。」（受訪者提供）

點擊下圖，重溫「堂哥」與Jingle聲演的經典卡通角色：

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電影配音難度高 群眾雜聲至少要配8小時

雖然兩人都在配音界打滾多年，不過Jingle承認，電視卡通片配音跟電影配音兩者比較，後者難度高很多，「電影唔係流水式作業，要逐個角色配，即係『單數』，好呢套電影淨係主角都要用兩組時間（一組約8小時），其他角色，平均都要半組，群眾雜聲都要一至兩組，我哋嘅要求，幾乎係要同對方嘅Wave form（聲音檔案）同步（長短、高低一致），一句可以配幾十次。」反觀在電視台配音，半小時的內容，配音時間大約係半小時，可見兩者的分別有多大。

Jingle又指，今次她在電影配的角色，並非擅長演繹的那種，加上英文對白變成廣東話，語速、長度皆不同，「但我哋係要跟足英文嘅Delivery（停頓、重音等），對廣東話配音員嚟講係有一定難度，對唔好話『堂哥』，我坐喺咪前講對白都要（認真到）揸實拳頭。」問到幾時有得睇，Jingle指電影暫定會在暑假上映。