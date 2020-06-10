馬浚偉黎瑞恩為舞台劇做準備　林子博笑囝囝停課暴肥要再買校服

由馬浚偉自編自導自演的第三套舞台劇《男人四十CEO》已密鑼緊鼓籌備，一眾演員包括馬仔、黎瑞恩、林子博等開始圍讀劇本，加深溝通與了解。香港開電視主播馬梓軒獨家直擊圍讀現場，由於係一套喜劇，圍讀時笑聲不斷，氣氛甚為融洽。

舞台劇《男人四十CEO》一眾演員包括馬浚偉、黎瑞恩、林子博等開始圍讀劇本。

呢次係小恩子首度演舞台劇，佢事先聲明：「我成日唔記得嘢，真係好危險，希望屆時大家幫幫我。」原來年幾前馬仔開始力邀佢演出時曾數度婉拒：「唔好搞我啦，我無記性架，會激死你架。」馬仔卻慧眼識英雄，覺得小恩子好有壓台感，小恩子笑言：「我嘅體重就好有壓台感。」舞台劇中兩人不但有三場歌舞，小恩子仲要踩單車同卡通豬造型，馬仔話：「最後嗰幕小恩子會整喊觀眾，由佢嘅角色帶出一啲訊息，令觀眾領悟大智慧。」馬仔這位CEO在劇中會盡情騷語言天份，要說韓文、普通話和星加坡式英文，他笑謂以往經常被人指像韓國人，這次說韓文也難不倒他哩。

馬仔話呢次力邀小恩子演一個豬隊友女秘書，係睇中佢有純真一面。

此外，林子博透露去年十月馬仔邀請他演世界仔的角色，自己一口答應。原來他入行已演過舞台劇的，雖然角色的個性與現實的他完全不同，相信會演得很過癮。而他的兒子最近開始復課，他笑說兒子好像提前過暑假，相隔四個月後原本的校服已不合身，要花費過千元全部換新的，令他大為肉痛。