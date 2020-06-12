【晚吹】啤酒推廣員爆夜場秘聞　金雞式紙醉金迷：全部喱士裝跳舞

市道唔好多，唔少餐廳都會將啤酒推廣員當侍應咁用。

最新一集《晚吹 -又要威又要戴頭盔》搵嚟四位啤酒推廣員做嘉賓，四位都不約而同表示外間經常對啤酒推廣員戴上有色眼鏡，亦因為電影《千杯不醉》關係，令唔少人以為佢哋一定好飲得，但其實公司規定佢哋係唔可以飲酒。

問到咩客最咸濕，幾位嘉賓都話係西裝友。

嘉賓之一嘅Fion曾經喺泰式酒吧做推廣，佢話當時嘅場面至今仍然十分深刻：「每檯有3至4名泰妹，你會見到啲男人摷啲泰妹，啲泰妹又會摷啲男人，摸完一次就會攝20蚊喺心口，個胸攝到幾錢就係佢嘅收入，通常都會兌定幾千元嘅20蚊放出嚟再慢慢攝。」除咗泰式酒吧之外，四位亦都曾經喺過夜總會做推廣，嘉賓Cat表示全盛時期，除電影《金雞SSS》嘅黃金兔女郎之外，開篷車、電話亭等物品都會出現喺夜總會。「啲老闆一邊摸女仔個胸一邊派錢都見過，亦都見過佢哋個舞台有啲好靚嘅俄羅斯妹，全部都著晒喱士裝跳舞。」

全盛時期嘅夜總會，晚晚幾乎都有《金雞SSS》嘅金碧輝煌場面出場。

而除咗俄羅斯妹之外，亦有大量嘅高質「北方佳麗」，Cat表示:「見過有一個返大型夜總會，佢算係北妹中最靚，我仲記得佢著一件透明衫，唔戴bra，兩點都係粉紅色，整個身形、連樣都似鞏俐，我問媽媽生點解咁靚都要出嚟返工，當時媽媽生話『人哋返到內地，起到幾層樓，一個月搵30萬，啲客係日日book佢』」咁好搵，唔怪之咁多北方姐姐都嚟香港打工啦。之不過，錢是唔是真的咁好搵呢？Cat話曾經見過一位北方姐姐無客時，不時都自搓胸部，好奇一問之下，原因係咁的。「佢哋嚟香港之前，問蛇頭借7萬隆胸、抽脂，重塑整個body，係咁搓胸部原因係因為注射咗一啲液體，啲液體有時會凝固喺某啲地方，所以揉到更加均勻，客人抽水時唔好比人感覺凝聚喺某個地方……」由於唔係用矽膠，所以Cat亦都有聽過有女生因為液體關係，而導致要切除胸部。