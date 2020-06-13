「威龍潘金蓮」梁茵宣曾被渣男傷透　情人節揭男友偷食即攤牌

於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面飾演「威龍潘金蓮」Anita 的梁茵 (Kiko)，雖然不是主角，但是現年26歲的她憑住靚樣加上索爆身材，令她深受觀眾以及網民的喜愛，愈來愈有人氣。在劇中是一名拜金女港女的她，會主動出擊追求富家公子。而在現實生活中，她早前就高調宣布自己回復單身，並透露在情人節期間發現男友出軌之後分手。

Kiko於《愛‧回家之開心速遞》入面飾演「威龍潘金蓮」Anita。(梁茵ig)

她曾在訪問中表示自己會為愛情吞氣忍聲，在情路上被渣男傷害得很深。她重提情人節發現男朋友出軌，當時是見到對方手機有奇怪訊息，問對方卻支吾以對，她就一直忍到過了情人節才跟對方攤牌，更指那刻方發現自己真是一個演員。Kiko雖然被前男友傷透，但卻感謝對方令她成長，她對愛情也沒有失去信心。她一直未有公開前男朋友身份，但最近網上就傳出對方是傳銷公司高層Marshal Lok，據悉兩人拍拖近兩年，前年在《愛．回家》中飾演Terry的李偉健結婚，Kiki亦有帶Marshal拍拖出席婚宴。於Marshal的facebook可見，他愛飲紅酒，又有機會坐私人飛機，懂得追求享受且生活富貴。

Kiki曾被渣男所傷。(梁茵ig)

Kiki近日被指涉嫌與Marshal一起捲入層壓式推銷金錢糾紛，有苦主向傳媒申訴，聲稱被騙去10多萬，她於6月1日及2日先後在「梁茵Kiko Official Fan Club 國際粉絲聯盟」facebook帳號，發出嚴正聲明及公開律師信作出澄清。當中聲明：「本人與公司商討後，發出嚴正聲明。唯恐有人借用本人身份（分）去招搖撞騙，影響本人個人名聲。不排除有別有用心的人，借此製造不實消息，令本人喪失演藝工作的機會。公司以及本人在此再次聲明，本人與此公司並無任何合作關係，提示各方人士提高警覺，切勿上當受騙。公司及本人對上述誣蔑之事，會追究法律權利，並且會在網上媒介平台進行投訴，以求將不法之徒繩之於法，絕不姑息。 電視廣播有限公司核下藝員 梁茵」

Kiki發聲明澄清。(梁茵ig)

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