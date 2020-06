暴風雨前夕都是風平浪靜、天清氣朗,蔡思貝(Sisley)昨日(13/6)無懼熱帶風暴「鸚鵡」逐漸接近香港,帶埋狗狗到沙灘來一個下水禮,她寫着:「My mind at ease. His too. We are happy. #whattyphoon ?!(我很放鬆,狗狗也是,我們很高興。#什麼?!颱風)」。Sisley身穿白色低胸背心泳衣,雖然只有上半身露出水面,但都能大曬白滑肌膚同驕人身材,而身旁狗狗呆呆的樣子十分搞笑,網民大讚蔡思貝靚的同時,亦有不少人將焦點落在狗狗身上:「佢好配合望鏡頭!」

蔡思貝無懼熱帶風暴「鸚鵡」,帶埋狗狗來一個下水禮。(IG/ @sisleychoi)

