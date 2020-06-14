馬國明擁4,000萬身家成圈中小富翁　同湯洛雯一家真係門當戶對？

馬國明與湯洛雯前晚（12/6）被爆拍拖後，兩人旋即在Instagram貼公仔合照認愛，獲得不少圈中人大讚兩人非常相襯，其實他們除了外形相襯之外，睇家底也算是門當戶對。有留意娛樂新聞都知，馬國明一直與家人同住太古城，直到2016年年中，他才以個人名義斥資1,960萬購入實用面樍1,046平方呎的太古城金楓閣頂層複式單位，成交價創當時新高，連同本身父母居住的單位，單計物業估計馬國明有4,000萬身家。

馬國明與湯洛雯前晚（12/6）被斷正拍拖。（Instagram/@roxannetong）

馬國明和湯洛雯昨日（13/6）在Instagram出Post貼公仔合照認愛，獲得不少圈中、圈外人祝福。（Instagram/@kennethmkm）

雖然說是門當戶對，但其實湯洛雯一家人比起馬國明一家有米得多。上年年底，湯洛雯便以4,581.3萬購入實用面積2,161平方呎、呎價2.12萬元的馬鞍山雲海別墅洋房，當時湯洛雯接受訪問時便指自己想家人「住好啲」而買屋，而該洋房是與家人一同負責供樓。不過，湯洛雯都不及父親湯鎮宗犀利，北上賺「人仔」多年的他銀彈十足，本身已經持有何文田嘉多利豪園及紅磡昇御門（即馬國明、湯洛雯新愛巢）兩間豪宅，到2018年更在南丫島「插旗」，豪擲1,080萬到橫塱村全幢村屋，全家人加加埋埋身家過億。

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