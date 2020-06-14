《斛珠夫人》作者控告《楚喬傳》抄襲勝訴　勒令道歉賠5萬人民幣

內地女星楊冪跟陳偉霆合作的電視劇《斛珠夫人》，拍攝工作進行得如火如荼，而女主角楊冪的造型亦已出爐，但男裝形象竟跟《楚喬傳》的趙麗穎如出一轍，令趙麗穎粉絲大為不滿，其實兩齣作品背後早有官司糾纏，最近判決終於有結果，下文為大家揭曉。

《斛珠夫人》由楊冪主演，但造型被指跟趙麗穎《楚喬傳》相似。（劇照）

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趙麗穎主演2017年的電視劇《楚喬傳》，原作者是蕭湘冬兒，但該作品面世後，已被指抄襲8部內地作品，其中有作家蕭如瑟的《斛珠夫人》，而原作者更控告對方侵犯版權，而蕭湘冬兒則認為只是有千餘字內容雷同，實屬巧合，官司擾攘多年，由《楚喬傳》被拍成電視劇，收視口碑報捷，至到楊冪接拍《斛珠夫人》，作家蕭如瑟終於勝訴，蕭湘冬兒要刪走抄襲內容，並要在官方微博道歉，可是賠償金只是5萬元人民幣，跟《楚喬傳》天文數字的收入，可謂差天共地，看來在知識版權方面的教育，仍然有待改善。

同場加映楊冪髮線後移逐格睇：

近日疫情放緩，內地劇組紛紛開工，一班當紅的男女明星也開始埋位，而電視劇《九州斛珠夫人》開機拍攝，男女主角楊冪和陳偉霆相繼開工，楊冪在舊作中，往往有女扮男裝的造型，在新作中也不例外，但她的劇中髮型，卻明顯見到髮線嚴重後移，破壞了女主角的高顏值，看來髮型師要諗辦法補救。