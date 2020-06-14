湯洛雯鬆身衫現身被指孕味濃　馬國明否認：冇啲咁嘅事

現年46歲的圈中筍盤馬國明（馬明）與現年33歲的湯洛雯（靚湯）日前被踢爆秘密拍拖，兩人大方認愛，夾晒時間於IG公開戀情放閃。兩人亦成為傳媒追訪的目標，繼馬明昨日冧爆受訪之後，靚湯今日為她主演的無綫新劇《一笑渡凡間》拍外景時，也接受了傳媒的訪問。一身全黑鬆身衫褲打扮的靚湯，看來比前胖了不少，竟然散發出陣陣孕味，未知是幸福肥，還是有好消息呢 ？《香港01》電話訪問了馬明問他靚湯是否有了身孕，他說：「無啲咁嘅事，真係無。」

兩人愛得甜蜜。

靚湯被馬明有甚麼吸引她時，即大讚對方孝順，善良、冷靜、成熟及穩重，能給她安全感。她不願透露兩人確實開始拍拖的日期，笑言是傾偈傾出愛火花，也是緣份，了解對方之後覺得好啱傾。雙方是確定了大家都是適合的對象，才會帶返屋企見彼此的父母。提到她的父母均非常滿意「未來女婿」馬明兼畀足一百分，湯靚即指男友對她家人很好，值一百分，但她就扣男友兩分，給馬明98分，給予對方進步空間。她媽咪好放心她跟馬明拍拖。

兩人於IG公開放閃。

靚湯表示會度緊期看看可有機會跟男友家人一起慶祝父親節。至於是否視馬明為結婚對象，她就直言每次拍拖都是認真的，但太長遠的事未開始諗，因為才剛剛開始，好多謝大家的祝福。她又謂兩人拍拖均是以結婚為目標，朝着這個方向發展，也有傾過兩人的將來，坦言自己都想跟馬明一生一世。另外，問到馬明的舊愛黃心穎知否兩人在一起，靚湯即表示不答這個問題。

好襯呀。(劇集截圖)

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