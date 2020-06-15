【慎入】劉晨芝指被Mandy Lieu師妹May襲擊：醫生話點都會有疤

劉晨芝13號晚於中環夜店遇襲。（IG：adrienne_lau）

+ 5 + 4 + 3

藝人劉晨芝6月13日於中環夜店消遣時遇襲受傷，被同場一名外籍女子起飛腳踢下巴，即時流血不止，送院後兩道傷口足足縫咗十針﹗施襲者疑似係Mandy Lieu模特兒師妹May Atkinson。劉晨芝接受香港01訪問時表示：「而家仲係好痛，同埋因為呢次意外頸椎有問題，醫生要我下晝要入醫院CHECK。」

劉晨芝傷口要縫十針。（受訪者提供）

據知劉晨芝當時同朋友到夜店玩，同場見到相熟朋友過檯打招呼，點知疑似係佢女友嘅外籍女子突然向佢施襲，起腳踢向劉晨芝下巴，即時流血不止即時要叫救護車送往瑪麗醫院急症室，縫咗足足十針。劉晨芝15號早上接受訪問時表示：「而家仲未食到野，本來今個禮拜就要飛美國，之前已試鏡成功，拍攝馬田史高西斯（Martin Scorsese）監製嘅電影，而家飛唔到就要改期，都擔心會影響拍攝工作。」

劉晨芝指向佢施襲嘅正正係Mandy Lieu模特兒師妹May Atkinson。（IG圖片）

「醫生話點都會有疤，所以好擔心」劉晨芝暫時仲相當虛弱，對工作及傷口情況都感到擔心。問到施襲者身份，劉晨芝確認係Mandy Lieu模特兒師妹May Atkinson：「已經報咗警交晒俾警方處理。」