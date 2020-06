伍樂怡凌晨撰文悼念亡母　五百字藏洋蔥：我有好多說話同你講

前港姐伍樂怡(Kelly)於今日凌晨在Instagram上載了多張媽咪的照片,原來Kelly媽咪昨日突然離世,並寫上五百多字的傷感留言來懷念母媽咪:「媽咪,我最愛最愛嘅傻媽,我好掛住你,好掛住你既笑聲,我真係有好多說話想同你講。」

+ 2

Kelly續指自己最憧憬的婚禮的主角是媽咪,更希望媽咪可以穿上自己親自挑選的服飾,安心的把自己交給媽咪信任的人手中:「你知道嗎?我仲有好多地方想同你去,一齊大吃大喝食遍天下,同你過無憂無慮嘅日子。你成日同我講,萬大事有媽咪。我知道,但樂怡大個女啦,我好想同你講,萬大事有樂怡,你聽到嗎?」

Kelly凌晨撰文悼念亡母,,每粒字都有洋蔥。(IG圖片/@ngkelly_)

面對媽咪突然離世,Kelly自責未能及時將自己所有心底話跟媽咪訴說,「最後跟你通話,是叫你回來再說。但你現在回不來了。我好掛住你一切都太突然,最後跟你通話,是叫你回來再說。但你現在,回不來了。我好掛住你。我一生人,什麼都不稀罕,只求你幸福快樂,安然無恙,簡簡單單,兒孫滿堂度過餘生。我知道,這同樣也是你所渴望的。所以,我答應你,我們三兄妹,爸爸都答應你,一定會好好過活,將你所願的都通通兌現。我會代你好好照顧爸爸哥哥,努力工作,生兒育女。你的孫兒世世代代都會知道自己有個這麼了不起的婆婆。I am so proud to have you as my mother. 如果有來世,我必要再做你的寶貝女。來日,我們一家必定天家再聚。」