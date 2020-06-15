伍樂怡凌晨撰文悼念亡母　五百字藏洋蔥：我有好多說話同你講

前港姐伍樂怡（Kelly）於今日凌晨在Instagram上載了多張媽咪的照片，原來Kelly媽咪昨日突然離世，並寫上五百多字的傷感留言來懷念母媽咪：「媽咪，我最愛最愛嘅傻媽，我好掛住你，好掛住你既笑聲，我真係有好多說話想同你講。」

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Kelly續指自己最憧憬的婚禮的主角是媽咪，更希望媽咪可以穿上自己親自挑選的服飾，安心的把自己交給媽咪信任的人手中：「你知道嗎？我仲有好多地方想同你去，一齊大吃大喝食遍天下，同你過無憂無慮嘅日子。你成日同我講，萬大事有媽咪。我知道，但樂怡大個女啦，我好想同你講，萬大事有樂怡，你聽到嗎？」

Kelly凌晨撰文悼念亡母，,每粒字都有洋蔥。（IG圖片/@ngkelly_）

面對媽咪突然離世，Kelly自責未能及時將自己所有心底話跟媽咪訴說，「最後跟你通話，是叫你回來再說。但你現在回不來了。我好掛住你一切都太突然，最後跟你通話，是叫你回來再說。但你現在，回不來了。我好掛住你。我一生人，什麼都不稀罕，只求你幸福快樂，安然無恙，簡簡單單，兒孫滿堂度過餘生。我知道，這同樣也是你所渴望的。所以，我答應你，我們三兄妹，爸爸都答應你，一定會好好過活，將你所願的都通通兌現。我會代你好好照顧爸爸哥哥，努力工作，生兒育女。你的孫兒世世代代都會知道自己有個這麼了不起的婆婆。I am so proud to have you as my mother. 如果有來世，我必要再做你的寶貝女。來日，我們一家必定天家再聚。」