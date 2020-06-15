李靜儀@Super Girls同陳曼娜爭寵：好想有個咁靚咁潮嘅奶奶

陳曼娜（Manna姐）早前與李靜儀（Heidi）@Super Girls及麥子樂拍攝網絡短劇《如何對付我的港女新抱》，劇中Manna姐便要和媳婦Heidi大鬥法「爭寵」，劇情搞笑！

Heidi 大鬥 陳曼娜！

對於首次與Heidi合作，Manna姐對這位後輩讚口不絕，她說：「如果我有咁靚的新抱就好，真係靚到不得了。子樂都唔錯，有智慧。」麥子樂則說：「唔錯？其丁我都唔弱，我有埋，全部都是胸肌腹肌。」提到劇中最難忘的一幕，Heidi表示：「有一場戲我特別深刻，就係綁住Manna姐，要懲罰你，不過呢一幕在劇中係我幻想出嚟，我自己好開心咁幻想。」Manna姐則說：「如果係真就大整蠱，呢個新抱幾百厭。」

婆媳之間，總係有啲糾紛。

現實中Manna姐亦有一位「新抱」，她直言與對方關係很好，未出現過婆媳鬥法，她說：「佢係洋人在外國生活，大家雖然唔係一齊住，但佢都好有中國人美德，佢識煮中國菜，而且好尊敬我，是非常難得的。」至於仍未結婚的Heidi則賣口乖：「如果結婚都冇得擔心婆媳關係，而我都好想有一個好似Manna姐咁靚咁潮嘅奶奶，好似冇代溝。」氹得Manna姐非常開心。

此外，麥子樂坦言現實中與母親關係非常好，他說：「現實生活我同媽咪關係非常好，佢當我係男朋友，所以如果女仔要入門，一定要過到佢嗰關。」