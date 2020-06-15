許志安事隔一年上節目　稱100%比以前好：Sammi同我講要有信心

自許志安上年發生「安心事件」，與黃心穎偷食後，開記者會道歉後便沒有再在公開場合露面。今日，許志安事隔一年再度出發，於ViuTV《Chill Club》擔任嘉賓，在進行錄影前向大家交代自己的心路歷程。

最新現身相片。（資料圖片）

「經過呢段時間沉 靜思反省學習，覺得自己成長咗好多，呢段時間係有part time，但當我每次面對自己起點，我都盡力向前望，今日呢個時間係好好時間出嚟面對自己社會群眾，呢件事發生令我喺未來行得更多，重新出發，做好自己。呢段時間自己陪屋企人，最主要知道屋企最重要，裝備自己最重要，陪多啲屋企人，讀書做運動希望可以練好自己，深深知道自己之後點樣行，今日係時候出嚟見大家，承擔返自己講過嘅嘢，就係之前講嘅畀時間自己沉澱。」

安仔續說：「大家知而家疫情，今日想畀大家知我已經準備好，唔敢講未來係點，但我一定100%比以前好，復出唔敢講，交畀公司。同自己講係咪Ready，我太太同我講要100% Ready，心態要有正面，我問自己真係可以，有少少緊要，見好多朋友，要有勇氣承擔面對。

（太太有支持？）太太冇特別講咩，佢話自然啲，要對自己有信心，呢段時間除咗修理自己，因為自己隻狗Lucky都老，呢段時間更差，開始行唔到，喺佢身上學到珍惜，花多時間照顧佢，都值得，陪咗我咁耐，希望佢可以開心啲，呢個倒數日子。

（同心穎聯絡？）冇，以前嘅嘢過咗，大家畀時間我，我知道要人接受要畀時間，我係好信心同自己講每一步都做好，呢個係錯誤傷痕，大家唔會忘記，過去咗就過去咗，每次見返我會提醒自己。」

神情輕鬆。（梁碧玲攝）

他透露自己早前做義工：「前排自己同蘇永康去派口罩，探訪老人家，覺得佢哋好需要關注，同啲老人家傾覺得佢哋好需要愛，我有去做義工，整飯盒，整個過程其實係佢哋幫我去思考，未來會多啲關心社會。」

而被問到馬國明與湯洛雯早前公開戀情，許志安說：「我有睇，佢哋感情佢哋自己講。」

大批記者圍訪。（梁碧玲攝）

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許志安自上年開完道歉記招後便沒有再露面。（資料圖片）