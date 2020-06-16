黃心穎再被影到約會RubberBand鼓手泥鯭　不避嫌齊返女方香閨

黃心穎於去年4月16日被爆出與許志安 (安仔) 在車廂中連環激咀，這場「安心事件」轟動全城，事後兩人形象插水，所以演藝工作即時叫停，而馬國明 (馬明) 與心穎亦因此分手了，安仔卻獲太太鄭秀文原諒。如今馬明已有新女友湯洛雯，兩人愛得甜蜜，安仔亦已正式復工，可是心穎的演藝事業至今依然是一池死水，感情生活亦似乎未遇到真命天子。

安心事件至今已14個月。(黃心穎IG)

她於今年2月被傳媒影到孖住RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）一起逛寵物店，近日她又再被傳媒發現在泥鯭陪伴下帶唐狗睇獸醫。有報道指心穎日前帶唐狗到診所做絕育手術，泥鯭就早已在診所等候。兩人離開診所時，心穎被傳媒上前採訪，問到她何時復工時，她拒絕回應，然後就和泥鯭坐call車返回油塘寓所，泥鯭不避嫌陪心穎返家，但只逗留半小時便離開。有指泥鯭的隊友均有提醒他要謹慎處理跟心穎關係，泥鯭則堅持繼續與心穎來往。心穎被問到是否與泥鯭展開新戀情，就表示冇回應，上次已經答了。她於今年2月被拍到與泥鯭逛寵物店時，就聲稱兩人只是朋友關係，而泥鯭就回應去年已跟女友分手，回復單身。

心穎有養唐狗。(黃心穎IG)

點擊下圖逐格睇心穎同泥鯭的相：