天涯俠醫｜李施嬅TVB處女作演護士　入行16年獲讚：個樣冇變過

無綫（TVB）翡翠台深宵時段重播2004年經典劇集《天涯俠醫》，劇中雲集多位女神，包括郭羨妮、唐寧、鍾麗淇，李施嬅等。事隔16年，眾女神美貌依然，當時仍是新人、只有23歲的的李施嬅（Selena）飾演護士，是她加入TVB後的處女作，演技青澀得來亦算自然，網民重溫李施嬅的演出時不禁大讚：「佢個樣冇變過！」

點撃睇23歲李施嬅：

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現年39歲的李施嬅2003年參選《香港小姐》入行，她在準決賽中以爆冷姿態奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」兩個獎項，可惜最終五強不入。加入TVB後即參演《天涯俠醫》，Selena自爆當時一點也不享受演戲，只視作「打份工」。初入行的她幾乎犯了所有藝人的大忌，如被動、等job，不懂人情世故等。《天涯俠醫》後，李施嬅多在劇集中飾演配角，直至2010年《紫禁驚雷》中卓紫凝一角大獲好評，更首次獲提名最佳女主角，演技得到肯定，Selena亦喜歡上演戲，愛上工作所遇到的挑戰。

Selena而家個樣真係同以前一樣：

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李施嬅上年宣布離巢，結束與TVB 16年的賓主關係，拍攝30多套劇集，曾先後6次獲提名「最佳女主角」，卻無緣視后，她未感怨恨反而感激公司給予的機會，她在訪問中曾提到：「我現在所擁有，都是他們給我。雖然大家都覺得TVB欠我一個獎，但他們沒有欠我任何東西。」飲水思源的Selena離開TVB後，主力到外國發展，上年她憑着加拿大劇集《Blood and Water》中「女殺手」Michelle Chang一角，角逐有加拿大奧斯卡之稱的《加拿大影視獎》最佳女配角，雖然沒有得獎，但為她向外闖打下強心針。李施嬅不斷挑戰自己，發掘不同的可能性，她的努力終有一日會獲得肯定。