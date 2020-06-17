【多圖】G.E.M.鄧紫棋貼圖為媽媽賀壽　鄧媽媽貌美似足兩姐妹

G.E.M.鄧紫棋工作忙碌經常要周圍飛，但總會抽時間陪伴家人。鄧媽媽今年生日雖然G.E.M.未能陪伴左右，不過佢亦抽時間親手整一個花樽，仲話：「是我依照你的身形去做的，哈哈哈哈哈﹗」不過更令大家驚訝嘅係，鄧媽媽相當後生，BOB林盛斌都忍唔住留言問：「你家姐呀嘛？」

G.E.M.鄧紫棋雖然未能親自陪媽媽慶祝生日，KEY圖合照都幾有心思呀﹗有網友仲笑指G.E.M.好似將自己KEY高咗，相當搞笑。（IG：@gem0816）

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其實G.E.M.不時都會分享同媽媽合照，每次都被網友大讚「鄧紫棋的媽媽比她好看。」令G.E.M.哭笑不得。鄧媽媽畢業於上海音樂學院聲樂系，年輕又有氣質，G.E.M.接受訪問時曾經提到細個同媽媽去街，唔小心將衣架插到左眼流血不止，媽媽馬上送佢去醫院更同醫生講要將眼角膜捐出，令佢印象相當深刻好感動。

G.E.M.鄧紫棋同媽媽感情相當好。（IG：@gem0816）

19年母親節鄧紫棋於IG向媽媽心聲：她從不缺席我人生重要的時刻；

就算我的演唱會她看過一百次了，卻還是常常說要來看；

她會陪我去看朋友打籃球、跟我去教會、跟我去旅遊、跟我去工作、跟我去做義工；

甚至在跟我去玩的時候，都要學我拍一模一樣的照片；

情人節我收到禮物，她也要一起拍照；

明明怕水但是會跟著我去潛水；

明明覺得地獄辣麵很辣但還是會因為我逼她跟我比賽而把整盤辣麵吃完；

她像是世上最喜歡嘮叨我的人，但這只是因為她不知道能跟你聊什麼可是又想跟你說說話；

好多好多事，可能整個世界真的只有她會為我做。

我問她年輕的時候不怕生我會肚子留疤痕吧？

她卻說得輕描淡寫，好像從未擔心過一樣。

其實很多事她不是不怕，她也不是一切問題都有答案，但在兒女面前，她卻總是得堅強。

人越大，才會越發現媽媽的偉大。

她說：「一生了孩子，就是一輩子的事。」

我很幸運，在我一出生的時候就有了一輩子的承諾。

媽媽，母親節快樂！我愛你！！！