馬浚偉上山詩鈉相識25載　憶年少輕狂齊買醉到天光

馬浚偉近期正忙於排練他的第三個舞台劇《男人40 CEO》。

馬浚偉近期正忙於排練他的第三個舞台劇《男人40 CEO》，與此同時亦繼續為其製作及主持的電視節目《緣來自咖啡》進行拍攝，呢集上山詩鈉擔任嘉賓，佢地既非同事亦從未合作，如果唔講其實無人知佢地係相識25年嘅好友，馬仔話：「日前排戲，黎瑞恩問我，乜原來你同上山詩鈉咁鬼熟？識咗咁耐？真係唔講唔知，當年我哋有個歡樂四人組，我、Anna、尹錦輝同埋甄楚倩，成日約埋飲酒吹水，無所不談，呢段日子真係好開心亦好難忘。」

馬仔不諱言那時年少輕狂，飲酒飲到傻，往往通宵達旦，回想當年真難以想像怎會那般狂：「但這段飲酒友情還是很難忘的，大家都年輕、都真心。今日同Anna傾偈憶往事，一下子所有回憶返晒嚟，Anna依然健談，有嗰句講嗰句，毫不掩飾，真情流露，冇見咁多年，覺得她仍然十分可愛，真到爆！」

老友重聚，上山安鈉亦勾起好多當年回憶：「好似回帶咁樣，飲酒飲天光嘅畫面重現眼前，好好笑亦好回味。見番馬仔真係好開心，非常佩服佢嘅積極人生態度，不斷學習不斷進步，又多方面發展，成績可見，真的好厲害。」

由當年一齊飲酒飲天光，到今日一齊嘆咖啡，馬浚偉同上山詩鈉都表示好感慨。

馬仔表示，與上山安鈉失聯多年，因為彼此都換了電話，猶幸去年在機場相遇，大家見面即時來個擁抱，交換近況，恢復了聯絡，今次好開心邀請到上山做嘉賓，足證25年友情經得起時間考驗，冇變過顏色，彼此感情更沒有褪色，實在感恩又開心，已承諾再約飯局，歡樂四人組重組。