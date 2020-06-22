【晚吹】工人姐姐供不應求囂張抬價　僱傭中介：講到明有咩唔會做

中介見過唔少僱主為慳錢買廉航機票予工人姐姐，但唔包行李，亦有僱主一日三餐只提供公仔麵畀工人姐姐。（影片截圖）

最新一集嘅ViuTV節目《晚吹—又要威又要戴頭盔》請嚟4位僱傭中介做嘉賓，要聘請到一位好嘅工人姐姐，真係好講緣份，為此，四位嘉賓都會特地飛到菲律賓或者印尼親自揀人。提到之前曾有網友喺討論區以「呢位工人姐姐好靚女」為題，並與其他網友到底應唔應該聘請。雖然「靚姐姐」對唔少女僱主來說都係大忌，但原來亦有僱主要求「靚姐姐」，原因係因為「小朋友成日對住」，而身為中介嘅，認為只要五官靚係可以接受，但唔一定唔可以貪靚。「其實我哋最主要睇下姐姐有冇紋身、身體有冇缺憾同皮膚病。」

有中介見過工人姐姐呆呆的，但沒有表面傷痕。「摸佢個頭係腫晒，好多聰明嘅都會用手打頭頂。」（影片截圖）

講到僱主嘅奇怪要求，中介「阿芝」就曾經遇過咁嘅經歷：「有啲請嘅時候已經講明自己媽媽脾氣大，鍾意揮手到別人塊面，但唔係打人，佢要你明白呢件事唔係打。」中介「穴身弓人」亦都曾經遇過以上嘅要求，但一口拒絕：「對方話自己媽媽係狂燥，要接受佢動手動腳，我哋其實唔會幫佢搵，因為姐姐來港工作後被打，投訴的話，領事館會叫我哋去照肺。」不過，講到最過份嘅僱主，中介「穴身弓人」就話曾經見過有工人姐姐喺夏天爛手指，問咗好幾次對方都以「好需要呢份工」為由唔作出投訴。「我後來發現僱主一家六口嘅衣服，由牛仔褲到內衣、床單窗廉都要姐姐用手洗 ，我問僱主時，佢仲話『請咗工人當然用手洗啦』。」

中介曾遇過做十年急症室護士應徵，原因係喺菲律賓人工實在太低。（影片截圖）

既然有過份僱主，亦有囂張姐姐，幾位中介都話之前因為疫情關係，工人姐姐供不應求，有人趁勢抬高身價：「有啲姐姐講到明太太喺屋企唔做、有老人家唔做、冇自己房唔做、小朋友細過6歲唔做、有貓狗唔做，而家玩到見完你返去等Waiting list都未夠，試過有姐姐去家訪，睇下僱主屋企環境如何再決定做唔做，呢啲我通常都唔會要。」

逐格睇吓呢啲姐姐有幾囂張：