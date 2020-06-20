傳林欣彤被飛出三角關係　Tyrese與有米網紅Pumpkin Jenn熱戀同居

現年29歲的林欣彤 (Mag) 與男子組合天堂鳥（BOP）成員，28歲的歐喬鋒 (Tyrese) 於2018年傳拍拖，並展開半同居生活，不過兩人並未有公開承認過戀情，近日有消息傳出Tyrese原來一腳踏兩船，背着Mag與現年25歲的網紅Pumpkin Jenn撻着，更曾到日本旅行。

消息指Tyrese與Pumpkin Jenn於今年1月農曆新年期間孖在遊日預支蜜月，Pumpkin Jenn在2月時就在Ig上露了口風：「半年前book定諗住去旅行過新年……人生第一次見雪。」即是她和Tyrese早於去年8月已計劃好這次的日本旅行。兩人分別於Ig post的多張旅遊照片雖然是單人照，卻被發現先後以過山車作為背景，還穿上同款同色情侶衞衣，間接令戀情曝光。

有傳林欣彤慘被飛。(林欣彤IG)

Tyrese與Mag於去年9月曾傳出情變，最終分手收場。據悉，Tyrese已移情Pumpkin Jenn，更曾經有一段時間周旋於Mag和Pumkin Jenn之間，一腳踏兩船，由於Tyrese多數時間心思都花在新歡之上，最後Mag慘被狠飛退出三角關係。Pumpkin Jenn作為網紅相當有人氣，且家境富裕，她在多個社交網擁有逾40萬粉絲，生財有道。而她近日搬新屋可見面積大兼有花園，還找來Tyrese幫手，還於她拍的搬屋片中出鏡數秒。

Pumpkin Jenn作為網紅相當有人氣。(Pumpkin Jenn IG)

對於被指一腳踏兩船，Tyrese接受傳媒訪問時就否認有此事，亦否認有跟Mag拍過拖，他與前女友余思霆分手之後，就與Pumpkin Jenn拍拖。他又大方承認這段新戀情，透露與Pumpkin Jenn拍拖一年，已發展半同居生活，間中住進女友家，該處面積約有二千尺，他也有份交租，更直言已視女友為結婚對象。

Tyrese 否認有跟Mag拍過拖。(Tyrese IG)

點擊下圖逐格睇Tyrese跟女友Pumpkin Jenn蜜遊日本證據：