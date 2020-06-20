「英皇龍虎豹」豪宅曝光　容祖兒行簡約風鍾欣潼名牌手袋櫃勁誇張

「英皇龍虎豹」容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）老友鬼鬼，三位還是圈中出名的小富婆。早前她們在家抗疫期間，亦意外令豪宅曝光，每位都有各自的風格，Joey行簡約風、阿嬌的5層名牌手袋櫃最吸睛，但網民最羨慕的是阿Sa隻貓。

「英皇龍虎豹」是圈中出名的小富婆。（IG/ @manifokfok）

樂壇天后Joey的豪宅空間感十足，客廳大到可以和導師一起做瑜伽，家居佈置行簡約風格，以米白色為主，而櫃上有無數的獎座。陽台更坐擁無敵大海景，景觀開揚令人心曠神怡。據知Joey鍾情投資「磚頭」，至今手持十二個物業。她由2007年開始不斷入市，以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，加上近年轉攻工業大廈和地舖，保守估計總值四億。

點撃睇Joey簡約風豪宅：

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阿嬌早前停工留家時不忘做運動，更拍片與網民分享，令身後一整櫃的名牌手袋曝光。玻璃櫃由上到下至少有5層，每層都整整齊齊擺放着各式各樣的名牌手袋，當中不乏Chanel的經典系列，玻璃櫃旁邊有梯，方便她爬上去拿放在高處的包包，阿嬌的手袋收藏多不勝數。

點撃睇阿嬌名牌手袋玻璃櫃：

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一向愛錫動物的阿Sa自從養了貓貓「嚦咕」後，就為牠拍下不少寫真，更花兩小時在家中裝了一個超大貓架。阿Sa經常以家中作背景為嚦咕影靚相，豪宅空間感十足，更有一個無敵大海景。而阿Sa在家中畫畫時，就算將畫架、工具全部放出來，走廊位仍有很大的活動空間。愛貓「嚦咕」坐在窗台前欣賞岀面的靚景，認真識嘆，網民勁羨慕：「做阿Sa隻貓真係幸福！」

點撃睇阿Sa隻貓有幾幸福：