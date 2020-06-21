【多圖】泰國Angelababy仲靚過本尊　真人原來41歲擁1200萬粉絲

Angelababy一向是公認美女，但有一位泰國美女，外貌被讚譽為「泰版baby」，不過她的年紀卻大本尊10年，今年已經41歲的Aum P，外表上卻完全看不出來，往往被誤會跟baby同齡，而最令人震驚是她的IG追隨者，更已接近1200萬，比起baby的740萬，贏足幾條街，Aum P能有完美曲線，又是一位凍齡美人，原來全靠每日做一種運動，下文為大家揭曉。

泰國女星Aum P顏值爆燈，其實已經41歲。（IG@aum_patchrapa）

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泰國美女Aum P，不時在IG發放福利圖，俘虜了不少粉絲，因外貌酷似女星Angelababy，所以被網民封為「泰版baby」，清純甜美的臉孔，玲瓏婀娜的身體線條，堪稱完美曲線，最令人驚訝是她不但顏值甚高，而她的真實年齡竟然已經41歲，外表上完全看不出來，而她亦拍過泰劇《雲中玫瑰》及《我親愛的小冤家》等，擁有年青外貌，氣質出眾的Aum P，每日都會游泳保持健美身材，不過她現跟一位泰國富商Pok正在蜜運之中，戀愛確是能令人年輕。

講真論外貌真係靚過baby。（IG@aum_patchrapa）

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baby仲係不少人心中女神。(Angelababy IG)

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