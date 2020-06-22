Angelababy楊穎與內地經理人結束合作　發聲明：遺憾無法繼續

Angelababy楊穎婚後一直於內地發展。（視覺中國）

Angelababy楊穎婚後一直於內地發展，與內地經理人公司合作多年，不過佢嘅粉絲早有微言，覺得公司對BABY事業無幫助力數多宗罪。喺6月22日BABY嘅工作室發聲明，宣佈同經理人公司正式結束合作關係。

楊穎工作室及經理人公司於微博發聲明宣佈結束合作關係。（微博截圖）

6月22日中午，楊穎工作室於微博發聲明，表示：「經雙方友好協商決定，楊穎女士與泰洋川禾文化傳媒徐州有限公司即日起正式結束合作關係，感恩合作六年來雙方給予彼此的信任與支持……如果我們對未來發展均有了新的規劃，遺憾無法繼續攜手同行。」泰洋川禾官網同微博亦已經將BABY嘅名除下，正式結束6年合作關係。

經理人公司已將Angelababy除名。（泰洋川禾微博）

早前先傳出BABY 粉絲不滿經理人公司對其事業支援不足，為佢接下第二女主角以及狂接綜藝節目，令身價下降，代言廣告量下跌，更懶理BABY經常有負面消息，嘆慢板不作公關處理，呢次宣佈約滿BABY粉絲紛紛表示高興。

粉絲對Angelababy終於約滿表示高興。（視覺中國）