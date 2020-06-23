盤點愛上姊妹舊愛女星　G.E.M.跟JW十年姊妹一樣反目

黃心穎自去年4月偷食人夫許志安後，形象插水兼即時被無綫雪藏，至今依然復出無期，亦因而與馬國明分手。她於《法證先鋒IV》的戲份被全刪走並由湯洛雯 (靚湯) 臨危受命頂上，就連她的舊愛馬國明也與湯洛雯拍拖了。心穎與靚湯因參選同屆港姐而認識，之後一起擔任過《學是學非》主持，又合作拍攝《丫鬟大聯盟》，心穎的30歲生日派對也是由靚湯幫手舉行，兩人情同姊妹。雖然舊愛與好姊妹戀上，不過心穎依然祝福兩人。

黃心穎與湯洛雯曾是好朋友。(黃心穎ig)

其實圈中亦有不少女藝人愛上好姊妹的前度，當中有些可以繼續Keep住友誼，但亦有因此而姊妹情不再的。胡杏兒與閨密李施嬅就先後愛上同一個男人，杏兒的老公是施嬅的前度， 然而兩人的感情完全不受此事所影響。杏兒結婚時，施嬅是姊妹團之一，杏兒生B後，施嬅就成為了她仔仔的契媽，兩人都不介意已經過去了的事情。

李施嬅是胡杏兒仔仔的契媽。(李施嬅ig)

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不過鄧紫棋（G.E.M.）和JW （王灝兒）的十年友情就因為一個男子而告終了。G.E.M.現任富二代男友Mark，是JW的前度，G.E.M.是透過JW認識Mark。年前G.E.M.與Mark傳出緋聞時，JW曾於她的IG post了一大班人的合照來澄清，並表示：「大家都是好朋友。」可是隨着G.E.M.真的與Mark拍拖，兩人的姊妹情亦已不再。JW曾公開承認與G.E.M.極少聯絡，現在兩人連IG都已互相unfollow。

G.E.M.與JW十年情逝。(網上圖片)

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女子組合Super Girls成員陳穎欣（Yanny）曾被指介入隊友李靜儀（Heidi）與音樂監製陳考威（Gareth）的戀情，Gareth與Heidi分手後不久即與Yanny拍拖。Heidi因而取消關注Yanny的IG，Yanny隨後也取消了關注Heidi。現在即使兩人一起出席公開活動也會表現得「面阻阻」。

Heidi與Yanny姊妹情不再。(Heidi ig)

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「陽光妹」何思諺（Leanne）被傳撬了好姊妹蔡穎恩（Evelyn）牆腳，搶走了對方的男友，樂隊Mr.鼓手Tom（杜志烜）。Leanne與Tom拍拖兩個月就奉子成婚，當時Evelyn更表明與Leanne不再是朋友。

Leanne與Tom一家三口。(Leanne FB)