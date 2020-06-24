【後生仔傾吓偈】道士爆恐怖驅鬼經歷：紅衣男自殺後家人照片陪葬

節目中提到如何開天眼，除咗牛眼淚之外，陳道士話聽聞生吞做過儀式嘅魚眼亦都可以。（影片截圖）

最新一集《#後生仔傾吓偈》請嚟陳理一道士做嘉賓，席上一班後生仔都有分享自己嘅靈異經歷，但點恐怖都唔夠陳道士嘅紅衣男自殺故事可怕。「當時求助嘅係一對母女，原因係女士嘅老公身穿紅衫、紅褲、紅鞋自殺，並用血寫下紅遺書。死者嘅媽媽，我真係覺得佢係陰毒，因為竟然將孫女、媳婦嘅相放埋落棺材陪葬、火化。」陳道士表示先人遺體火化後，該對母女每日都見鬼，纏擾近兩、三年之久，雖然女士已成習慣，但由於女兒長期受滋擾，開始嚴重脫髮，最終要向道士求助。「最慘係個女天主教，所以一嚟到好嬲，我叫佢開懷啲，開咗道符咒比佢，如果三星期仲唔出頭髮就拆我招牌啦。」

以名字去分析性格，陳道士話「戴祖兒」嘅祖字代表做事得過且過，睇嚟講啱咗喎。（影片截圖）

後來女兒嘅頭髮雖然係重生，但爸爸嘅靈魂依舊繼續出現，陳道士於是選擇了農曆七月十四作法。「當時做咗兩個紙紮公仔，當離婚咁做一個了斷。我拎去燒，一燒叫徒弟影相，堆火後面有個人，個人就係男先人。兩母女唔敢睇，我話佢comfirm係佢，因為當時佢哋驚到將屋企所有相都丟晒，後來佢哋睇完證實係男先人，咁自此之後無晒事。」

陳理一道士驅鬼經歷逐格睇