星級日日瘦│王君馨曬fit爆纖腰　 分享減肥秘技：唔睇體重更瘦

王君馨（Grace）近年積極健身，身材愈來愈fit，在社交平台展現fit爆成果，一條纖腰好似仲幼過演《城寨英雄》花曼一角時的20.5吋腰，她接受《香港01》訪問，分享自己的瘦身心得，她說：「食得飽反而愈來愈瘦！」

Grace 健身有成果，大方曬纖腰~（IG圖片／gwgurlie86）

Grace近來愈來愈瘦，她笑言連朋友都叫她增肥，以下是她的減肥心得：

1.不要太注重數字

Grace雖然消瘦了不少，但她沒有量度自己的腰圍和體重，「反而唔care數字之後瘦得仲快，以前成日度住，肥少少都唔開心。」不看重數字之後，保持平常心，反而愈來愈瘦。

Grace不看腰圍和體重數字之後，瘦得更快。（IG圖片／ gwgurlie86）

2.每星期保持3天運動

Grace每星期大概有做3天運動，1~2天到健身室，或上跳舞堂，如果太忙，也會在家裡看外國的YouTube影片做運動，每條片10~20分鐘，大約揀選2~3條片來跟住做。每次運動90-120分鐘，似乎訓練部位和性質。

3.三餐食得飽 零食癮自然消失

飲食方面，Grace不但沒有刻意節食，甚至不抗拒食脂肪，她說：「吸收油份皮膚會更加靚，所以雞皮同肥牛我都會食。」注重每餐營養均衡，有飯有菜有肉，她強調吸收蛋白質很重要。

Grace認為食足三餐，每餐食飽之後反而瘦下來：「以前刻意節食會水腫，依家食飽唔會因為覺得肚餓而去食零食。」自從食飽之後，本來她熱愛吃薯片和甜品，但零食和甜品癮都漸漸消失，所以她認為戒糖對減肥有極大幫助。而且零食普遍高鈉，容易導致水腫。

Grace食足三餐之後，零食和甜品癮自然消失。（IG圖片／ gwgurlie86）

4.愈唔畀自己食就愈想食

Grace本身是一個雪糕控，但過去減肥，每次只敢食一啖，但每次只是食一啖又不夠喉，過一會心思思又再食，之後更會不停重覆這個動作，反而令自己吃下更多糖份。所以她說：「如果有時真係想食，就去食，唔好stop自己，因為愈唔畀自己食就愈想食。」當然不能過量啦！

Grace說偶爾也可以給自己放鬆一下，因為愈不讓自己吃最終反而會吃下更多。（IG圖片／ gwgurlie86）

5.轉飲健康飲品

Grace本身很喜歡飲汽水，但現在都轉飲豆奶和適合健身人士的運動健康飲品，例如有助增肌減脂的支鏈胺基酸（BCAA）、甜甜地有啲味，替代汽水之餘，又可以在健身期間令身體更有耐力，提升運動表現。

王君馨以運動健康飲品替代汽水，不單只能增肌減脂，同時可以提升運動表現。 （IG圖片／gwgurlie86）

王君馨2016年演花曼，為角色減到20.5吋腰。（資料圖片）

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