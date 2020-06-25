黃芳雯童星出身與郭富城緣份深厚：小美會闔府統請好溫暖

童星出身嘅黃芳雯（Paula），兩歲時報考小演員訓練班而入行，笑言曾經喺廣播道留下無數腳印，日前Paula相約主播馬梓軒重遊舊地！雖然昔日工作嘅電視台位置已變成豪宅，但Paula仍記憶猶新：「我以前逢星期六、日會嚟呢度開工，最深印象係麥包哥哥（麥長青），佢成日叫我做前輩，因為我真係早過佢入行，哈哈！同埋我當時覺得，點解有個主持人個樣可以咁惡，咁大反派？但其實佢好好人，同我哋可以玩得好癲！」

黃芳雯童星出身，笑言入行年資相當長﹗

Paula自小喺電視台工作，有好多機會與名人明星集郵，佢最喜愛嘅就係陳松伶：「松松姐姐係我人生第一個偶像，因為佢以前唱過好多兒歌！到我大個咗，有一日佢擔任我節目嘅嘉賓，當刻嘅心情真係好激動！我仲專登搵返晒同佢嘅合照出嚟要求簽名，當日仲同佢傾咗好耐偈！」

黃芳雯分享當年同陳松伶合照。

除了陳松伶，Paula更分享小時候與郭富城的合照：「當年城城個髮型好流行，好多人模仿佢髮型！佢嘅經理人小美姐姐亦好錫我哋呢班主播，有關城城嘅活動都會邀請我哋去參加，因為佢知道我哋成班都好迷戀城城，即使後來我哋各自結婚組織左家庭，小美姐姐都會闔府統請，好溫暖架！」

黃芳雯細細個就同郭富城結緣。