天涯俠醫｜50歲型佬連凱魅力依舊　演員兼任電影特技化妝師

無綫（TVB）翡翠台深夜重播2004年經典劇集《天涯俠醫》，劇中飾演張家輝好兄弟、「龍城」醫生的連凱外形出眾，再加上帶有口音的廣東話，成功令觀眾留下深刻印象。台灣演員連凱甚少拍攝TVB劇集，與他有很多對手戲的郭羨妮亦曾大讚對方靚仔，不過就被他的「唔咸唔淡」廣東話難倒，要細心聆聽才能聽懂對方的意思。

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連凱1996年來港發展，曾參演多部電影及電視劇。他在同志電影《心猿意馬》中更有除衫演出，當年只有30歲的他非常煞食，大曬鋼條身形，並同黎姿有感情戲。除了是演員，他亦曾與吳彥祖、尹子維，陳子聰組成「港版F4」樂隊Alive，仲推出單曲《阿當的抉擇》。

連凱是電影《維多利亞壹號》其中一名特技化妝師。（電影劇照）

近年，連凱更多了一個身份，就是特技化妝師兼特技化妝培訓中心的負責人。由彭浩翔執導的電影《維多利亞壹號》畫面血腥震撼，全靠出色的特技化妝，而連凱就是其中一名特技化妝師。他在美國唸大學時主修美術，亦曾為多部電影任化妝師。連凱現年50歲，不過仍然十分有型，他經常在IG上載近照，男神魅力絕對不減當年。

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