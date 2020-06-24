193@ERROR貼千字文直認失業中　經理人否認離隊：佢咁啱冇嘢做

ViuTV《全民造星》衍生團體ERROR由肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）和保錡（吳保錡）組成，其搞笑、騎呢形象亦為他們儲落不少粉絲，最近播出的《ERROR自救TV》亦令觀眾拍爛手掌，可是193對此似乎有所不滿。

今日（24/6）193便在社交網站貼出千字文，直指被ERROR之名局限發展：「畢業返香港之後曾經喺時裝界打滾過一段日子，曾經幻想過自己成為一個Fashion model，甚至係香港嘅Fashion icon。但ERROR局限咗好多嘢，人哋總會覺得我哋騎呢、岩巉、樣衰、搞笑、甚至無腦。喂！大佬我喺英國讀心理學㗎，而我自問轉數都幾快而且識講嘢，但冇人會搵我去做正經節目，因為我係ERROR。我亦都好羨慕MIRROR會有唔同嘅時裝品牌搵佢哋好型好Chok咁拍廣告，收錢着住時裝品牌嘅衫出Event。」

怨氣甚大的他更指自己「失業中」，收睇完《ERROR自救TV》後，便有排都見他不到，疑似準備離隊。

ERROR主將193（郭嘉駿）今日（24/6）在Instagram放負，疑暗示自己即將離隊。

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經理人濟哥大派定心丸 指以ERROR有辣有唔辣

ERROR經理人濟哥接受《香港01》訪問時便指193不會離隊，向粉絲大派定心丸：「只係近來ERROR其餘三個都有嘢做，咁啱佢就冇，所以放下負。（有冇搵193傾？）今日忙住跟肥仔錄音，未同193聯絡，唔會有事嘅！（佢話ERROR局限咗佢。）所有嘢都有好有唔好，佢自己都有寫出嚟，凡事有得有失，ERROR畀咗好多嘢佢，令佢行得快咗，同時亦因為呢個名好多嘢都冇咗，其他社會上好多嘢都係咁。」據了解，《ERROR自救TV》播畢之後，要等到《男排女將》才會見到193，但此劇最快也要去到年底播出。

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